(VIDEO) Nata Albot revine pe micile ecrane. Ce emisiune va prezenta din toamnă

Jurnalista și activista civică Nata Albot va reveni pe micile ecrane. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Politica de la postul de televiziune TV8. „Noi o să depunem tot efortul ca în această toamnă la TV8 să puteți vedea versiunea video a phototrip-ului nostru prin Moldova pe care tocmani l-am încheiat, un proiect USAID care se numește „Discover the routrs of life”, a declarat Albot.

Jurnalista a mai specificat că se bucură că postul de televiziune TV8 a fost deschis să distribuie acest conținut. „A fost filmat cu o singură cameră, cu un singur microfon și cu un singur operator care nu a avut un minut pauză”, a explicat Nata.

În cadrul proiectului „Discover the routes of life” 12 fotografi străini și locali au vizitat timp de șase zile diverse destinații turistice din R. Moldova. să descopere Republica Moldova și să surprindă prin obiectivul camerelor partea nevăzută și pitorească a țării noastre. Proiectul are ca scop promovarea țării noastre ca destinație turistică atât pe plan extern, cât și pe plan intern, cu ajutorul rețelei de followeri ai fotografilor străini și locali, dar și îmbogățirea portofoliului de fotografii turistice ale Moldovei.