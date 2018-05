Utilizatorii de iPhone 7 şi 7 Plus raportează probleme cu microfonul după actualizările iOS

Versiunea iOS 11 a fost probabil cea cu cele mai multe probleme raportate de către utilizatori, dar Apple a lucrat mult în ultimele câteva luni să le repare. Se pare însă că anumite variante ale sale reuşesc să strice mai mult decât să corecteze greşelile din trecut. Câţiva utilizatori de iPhone 7 şi 7 Plus au raportat către Apple că după actualizarea la versiunile 11.3 sau 11.3.1 ale sistemului de operare, microfonul nu mai este funcţional în apeluri sau alte funcţii care aveau nevoie de această componentă.

pple nu a recunoscut această problemă în mod public, însă documente scăpate de internet de către partenerii de service stabilesc regulile de reparaţie pentru această problemă. Companiile partenere sunt informate că vor trebui să repare telefoanele afectate care sunt aduse în service chiar dacă garanţia a expirat, în timp ce angajaţii Apple Store vor repara dispozitivele imediat. Desigur, ca în cazul oricărui dispozitiv Apple, în cazul în care telefonul are şi alte defecte care împiedică operaţiunea de reparare, acestea vor trebui să fie rezolvate mai întâi, contra cost, scrie go4it.ro.

Diagnosticarea dispozitivului pentru a putea identifica această problemă este simplă. Dacă aveţi un iPhone 7 sau 7 Plus, deconectaţi toate accesoriile Bluetooth sau căştile pe fir şi încercaţi să realizaţi un apel. Dacă butonul de „speaker” de pe ecran nu apare sau este gri şi inaccesibil, telefonul are această problemă. De asemenea, dacă cei de la celălalt capăt al unui apel de voce sau video nu aud ceea ce ziceţi, sau dacă Siri nu poate prelua comenzi vocale, este clar că telefonul are această problemă.

Conform documentelor Apple, în anumite cazuri, telefoanele afectate de problemă nu vor putea să recunoască dock-uri sau accesorii audio.