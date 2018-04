Utilizarea cărbunelui va scădea dramatic în următorii 30 de ani, preconizează Banca Mondială

„Până acum modelul a fost cărbunele plus energiile regenerabile, modelul poate fi gaze naturale plus regenerabile. Cred că peste 10-12 ani vom vedea doar regenerabile şi instalaţii de stocare şi nimic altceva”, a declarat directorul departamentului energie al Băncii Mondiale, Riccardo Puliti. Potrivit acestuia, gradul de utilizare a cărbunelui ar urma să scadă în mod dramatic în următoarele decenii.

„Cred că în cazul cărbunelui, în următorii 30 de ani, vom vedea că va ieşi din ce în ce mai mult din mixul energetic”, a spus Riccardo Puliti, scrie agerpres.

Cu toate acestea, un raport publicat la începutul acestui an de Biroul naţional de statistică din China arată că în 2017 consumul de cărbune al Chinei a crescut cu 0,7% comparativ cu 2016, aceasta fiind prima creştere anuală înregistrată după 2013, graţie stimulentelor economice ale Guvernului de la Beijing. Şi mai important, cărbunele a rămas cea mai importantă sursă de energie a Chinei, fiind responsabil pentru pese 60% din mixul energetic.



La nivel global, datele publicate luna trecută de Agenţia Internaţională a Energiei arată că anul trecut consumul mondial de cărbune a crescut după doi ani de scădere consecutivă.



În pofida acestor date statistice, Riccardo Puliti s-a declarat extrem de mulţumit de declaraţiile oficialilor chinezi privind combaterea încălzirii climatice. La acestea se adaugă şi progresele înregistrate de unele state în combaterea poluării şi promovarea energiilor regenerabile. Riccardo Puliti a dat drept exemplu Europa, unde Germania se află în frunte în ceea ce priveşte investiţiile în energia eoliană în ultimul deceniu. În plus, recent un tribunal din Germania a decis că autorităţile locale pot interzice accesul automobilelor diesel pe străzile lor.



Chiar dacă o parte din marile economii dau semne încurajatoare, adoptarea energiilor regenerabile rămâne foarte costisitoare pentru majoritatea statelor şi industriilor. Riccardo Puliti a recunoscut că tehnologia utilizată de formele alternative de energie poate fi foarte scumpă la început, dar costurile scad ulterior pe măsură ce gradul de penetrare creşte. Riccardo Puliti a dat drept exemplu energia fotovoltaică unde preţurile au scăzut cu 8-10% în fiecare an. „Depinde de cât de mult vrei, ca Guvern, să promovezi noile tehnologi”, a spus Riccardo Puliti.