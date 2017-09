Usatîi în emisia TVŢ: Plahotniuc atacă Rusia pentru a-şi obţine „alibi” în ochii SUA şi UE în cazul urmăririi penale

Plahotniuc are atacuri antiruseşti pentru a-şi obţine „alibi” în faţa partenerilor occidentali, în cazul unei urmăriri penale din partea organelor de drept ale Federaţiei Ruse, iar asta trebuie luat în calcul analizînd situaţia din Moldova. Despre aceasta Renato Usatîi a declarat în cadrul emisiunii „Pravo golosa” la postul rusesc de televiziune TVŢ.

„Iarăşi astăzi vorbim despre ceea ce a vrut să obţină Plahotniuc, iar el a obţinut asta. Noi iarăşi vorbim despre „obkom-ul de la Washington””, a spus Renato Usatîi. „Sînt în Moldova din 2014, atunci cînd ei în realitate se implicau în treburile noastre”. „Dar astăzi americanii nu au nimic cu asta. Este Plahotniuc care a comis infracţiuni penale în România, în Rusia, în Germania, în Italia şi în SUA. El înţelege că, în condiţiile în care strigă că el este „principalul proeuropean” al ţării, europenii nu-l vor atinge, şi ştim cu toţii de ce. Dar el înţelege că poate fi „torpilat” – pe bază legală, nu aşa cum ni le pregăteşte nouă în Moldova – de Rusia”, scrie ru1.md

„Plahotniuc are nevoie de alibi. „Ascultaţi, ruşii mă urmăresc nu din cauza că am încălcat legea şi am comandat cîteva omoruri, jafuri, am participat la furtul miliardului şi spălare de bani. Pe mine mă urmăresc pentru că eu am întors avionul lui Rogozin. Pentru faptul că la data de 9 mai la noi se sărbătoreşte concomitent Ziua Victoriei şi Ziua Europei””, a subliniat Renato Usatîi.

„Sînt mereu împotriva oricăror „obkom-uri” occidentale, dar asta atunci cînd problema este reală. Astăzi nu există această problemă la noi în Moldova. Astăzi au inventat poveşti despre „tancurile ruseşti” în persoana lui Dodon şi „Partidului Nostru” şi despre europeni. Iar atunci cînd şi-au dorit – au lucrat. În 2014 ei simţeau că poate fi o majoritate pro-rusă a „Partidului Nostru” şi PSRM. Eu eram liderul cursei şi am fost scos din alegeri cu două zile înainte de vot, declarînd că s-a făcut pentru finanţarea din Rusia”, a amintit Usatîi la TVŢ. „Anul trecut, înainte de alegerile prezidenţiale directe, a ieşit NDI şi IRI, institute americane, care arătau că eu sînt pe primul loc în ţară ca şi candidat la funcţia de preşedinte– au decis problema timp de o zi, prin Curtea Constituţională, au modificat vîrsta minimă a candidatului la funcţia de preşedinte, de la 35 la 40”.

Renato Usatîi a mai spus că regretă susţinerea pe care i-a acordat-o lui Igor Dodon în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. „Eu am reprezentat votul decisiv, atunci cînd în cel de-al doilea tur noi am ieşit şi am îndemnat alegătorii să voteze pentru el. Aici, la Moscova, el îmi jura: Renato, îl vom înlătura pe Plahotniuc în trei luni, vom avea nu doar majoritate, dar majoritate constituţională şi vom întoarce situaţia din ţară în direcţia corectă. Şi ce-a făcut?”, a întrebat retoric Renato Usatîi.