Unul dintre cele mai mari cimitire din Europa, „Sfântul Lazăr”, va fi extins

„Primăria Chișinău se angajează să acorde 40 de milioane primăriei din localitatea Grătiești în schimbul celor 37 de hectare până în anul 2022”, a declarat şefa Întreprinderii municipale „Combinatul Servicii Funerare”, Ludmila Boțan..

35 de aleși locali au votat în favoarea acestui proiect de decizie.

Menționăm că, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt în total 11 cimitire.

Potrivit wikipedia.org, cimitirul a fost deschis în anul 1966 și în prezent are peste 300.000 de morminte, printre care și 600 de cavouri, fiind împărțit în 266 de sectoare. Aici sunt îngropați în medie între patru și cinci mii de oameni pe an. „Sfântul Lazăr” are o suprafață de aproximativ 2.000.000 metri pătrați.