Unul din candidații la fucția de șef al ANI, care nu a trecut testul la detectorul de minciuni, nu are încredere în rezultatele testului

Teodor Cârnaț, candidat la funcția de șef al Autorității Naționale de Integritate, care nu a trecut testul la detectorul de minciuni, ar nega rezultatele obținute. Celălalt candidat, Victor Strătilă, este și el de părere că este "integru", deși nu a trecut testul.

"Sunt de părere că aceste rezultate nu corespund realității și cred că această așa numită „picare” a poligrafului m-a descalificat pe mine ca și profesionist. Cred că nu sunt comod ca persoana pentru a fi în funcția de șef al ANI. Am demonstrat de fiecare dată că sunt incontrolabil. Am spus asta și la poligraf. Am spus că nu am fost influențat politic niciodată. La fel, sunt de părerea că dacă aș fi venit șef la ANI, făceam ca această instituție să fie funcțională. Dar, din câte văd, nu se dorește acest lucru, mai mult se mimează”, a declarat pentru Ziarul de Gardă Teodor Cîrnaț.

Candidatul spune că testul la poligraf a durat șase ore și a primit întrebări din diverse domenii. "Cunosc care au fost întrebările puse la procurorul general, dacă nu consuma droguri și gata, dar la noi, au fost multe întrebări, din diferite domenii, multe întrebări personale", a mai declarat Cîrnaț.

Celălalt candidat la funcția de șef ANI, Victor Strătilă, a spus și el: "Eu sunt integru! Și punctum”.