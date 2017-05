Unu, doi trei, patru, am pornit cu număratul… răstignirilor. 40 de troițe în 32 de kilometri de drum

Numărul răstingnirilor și a troițelor a crescut semnificativ. Redacția „Expresul” a realizat un reportaj despre aceste obiecte culturale. Citiți mai jos reportajul.

În ultimii ani, am mers de la Ungheni la Nisporeni și înapoi de zeci sau, poate, chiar de sute de ori. Niciodată, însă, până acum, nu am observat cât de multe răstigniri și troițe sunt pe marginea drumurilor noastre.

Recunosc că nici joia trecută, pe 4 mai, în ziua în care am luat calea spre Bărboienii Nisporenilor, satul situat la granița cu raionul Ungheni, nu m-am gândit la răstigniri. Nici prin cap să-mi treacă să le număr.

Ideea îi aparține colegei mele, Lucia Bacalu, care m-a însoțit, în acea zi, la Bărboieni.

După mai multe ore de muncă în acel sat, când eram pe punctul de a reveni acasă, dânsa a propus să numărăm toate răstignirile de pe marginea drumului, începând cu centrul satului Bărboieni și terminând cu centrul orașului Ungheni, unde se află și sediul redacției noastre.

Inițial, am considerat ideea cam trăsnită. Cum să numărăm și să fotografiem toate răstignirile? „Va ieși un reportaj foto bun”, mi-a zis, după care, văzând probabil chipul meu lipsit de orice entuziasm, adăugă: ”Pun pariu că până la redacție vom număra vreo 25 de răstigniri”.

Ultima frază m-a incitat, chiar dacă nu mi-a venit a crede că vom da de atât de multe răstigniri. Unde mai pui că distanța de la Bărboieni până la Ungheni e de doar 32 de kilometri.

Așadar, să înceapă numărătoarea! Și Doamne ajută

Imediat am și observat prima răstignire: chiar în centrul satului Bărboieni, lângă stația de autobuze. Ne-am oprit, așa cum ne-a fost înțelegerea, am fotografiat-o și am pornit mai departe. Nu am reușit bine să apăs pedala de accelerare, că peste câțiva metri vedem o altă răstignire, apoi alta, iar la marginea satului – încă una, a patra la număr.

Ideea cu număratul răstignirilor, însă, continua să-mi pară stranie. La următoarea răstignire nici nu am oprit mașina.

Dar, vorba ceea, pofta vine mâncând. Cu cât ne îndepărtam mai mult de Bărboieni, cu atât mai des îmi dădea ghes gândul că Lucia Bacalu ar putea să aibă dreptate.

”Cum, să mai opresc mașina până acasă de vreo 20 de ori, ca să fotografiem răstignirile? Nu, nu cred, nu se poate să fie chiar așa de multe!”, îmi tot ziceam în gând, în timp ce încercam să nu pierd firul numărătorii.

Iată că deja coborâm spre Frăsinești. La izvorul din vale, amenajat cu piatră de Cosăuți, zărim un alt chip al lui Hristos răstignit pe cruce. Ne oprim, fotografiem… Apoi ne continuăm calea. Iar ne oprim, iar fotografiem și tot numărăm. La ieșirea din Măcărești ajunsesem deja la numărul 17. Dar ne mai așteaptă satele Costuleni și Valea Mare, după care și Ungheniul.

