„Unirea trece Prutul”. La Iași și Constanța au fost înregistrate inițiative privind adoptarea unor declarații de Unire cu Republica Moldova

Potrivit PMP Constanța, proiectul vine ca urmare a faptului că anul 2018 este declarat Centenarul Marii Uniri cu Basarabia, iar în data de 27 martie 1918 s-a înfăptuit unirea dintre România și Basarabia.

Gestul vine în întâmpinarea declarațiilor de unire cu România, votate până acum de 93 de localități din Republica Moldova.

„Prin declarația de unire pe care o vom adopta în cadrul ședinței Consiliului Județean ne arătăm susținerea față de localitățile din Republica Moldova. Este o datorie morală pe care o avem pentru reîntregirea neamului românesc și pentru eroii care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. Este una dintre cele mai memorabile pagini de istorie și ne dorim marcarea cu demnitate a Centenarului Marii Uniri, exprimându-ne în mod deschis și democratic susținerea față de acest eveniment istoric, reîntoarcerea Basarabiei la patria mamă, România. Ulterior adoptării prezentului proiect de hotărâre, acesta va fi transmis președintelui României, Camerei Senatului, Camerei Deputaților și Guvernului României, constituind astfel un pas pentru reîntregirea națională”, a declarat Claudiu-Iorga Palaz.

Și la Iași, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi, semnarea unui document similar.

„Noi, consilierii PMP dorim sa fim primii care să declare în mod public faptul că este momentul ca Republica Moldova să se uneasca cu România. În cel mai scurt timp posibil vom depune un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care vom solicita ca Municipiul Iași să își asume o declarație de unire“, a declarat Violeta Gaburici, liderul consilierilor PMP din Consiliul Local, transmite Ziarul de Iași, citat de infoprut.ro.

„Nu mai este o noutate faptul că PMP și-a asumat, ca proiect de tară, unirea Republicii Moldova cu România. Totodată, în contexul în care în 2007 am inițiat procedura de înfrățire dintre municipiile Iași și Chișinău, consider că în preajma zilei de 27 martie Consiliul Local Iași ar trebui sa adopte, de principiu, această declarație de unire. Prin aceasta acțiune, noi, ieșenii, ne vom reafirma sprijinul și susținerea pentru frații noștri de peste Prut. În plus, este anul Centenarului, anul în care trebuie să dispară urmările pactului criminal Ribbentrop – Molotov, iar granițele României Mari să revină pe Nistru”, a declarat deputatul Petru Movilă, președintele PMP Iași.

UNIMEDIA amintește că Comuna Parva, o localitate din județul Bistrița-Năsăud, este prima din România care a votat o Declarație de Unire cu Republica Moldova.