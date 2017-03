Una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood dezvăluie că a fost violată în copilărie

Jane Fonda, una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume, a dezvăluit detalii tulburătoare din copilăria ei greu încercată. Chiar dacă nu i-a fost ușor, vedeta a povestit într-un interviu cu actrița Brie Larson că a fost violată și agresată sexual în repetate rânduri în copilărie. Aflată atunci la o vârstă la care nu se putea apărea, Jane credea întotdeauna că abuzul sexual s-a întâmplat din „vina” ei.

„Pentru a vă arăta cât de mult le afectează patriarhatul pe femei: am fost violată, am fost abuzată sexual în copilărie și am fost concediată pentru că nu am vrut să fac sex cu șeful meu. Întotdeauna am crezut că aceste lucruri s-au întâmplat din vina mea; că nu am făcut sau spus ceea ce trebuia”, a declarat Jane Fonda vizibil emoționată.

Dezvăluirea șocantă explică motivul pentru care actrița în vârstă de 79 de ani este o activistă convinsă pentru drepturile omului și, în special, pentru drepturile femeilor. Jane Fonda a înființat, în 2001, „The Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health”, o asociație care contribuie la prevenirea sarcinilor în rândul adolescentelor.

„Cunosc fete care au fost violate și care nici măcar nu și-au dat seama că au fost victimele unui viol. Ele își spus: Trebuie să se fi întâmplat astfel pentru că am spus ‘Nu’ într-o manieră greșită”, a mai spus Jane Fonda.

„Am crescut în anii ’50 și mi-a luat o lungă perioadă de timp pentru a aplica feminismul în viața mea. Bărbații din viața mea au fost minunați, dar au fost victimele unui sistem de convingeri patriarhale. Nu m-am simțit pusă în valoare”, a adăugat Fonda.

Pe lângă faptul că a trecut prin aceste experiențe traumatizante, actrița distinsă cu două premi Oscar, declara în 2014 că a rămas orfană de mama când avea doar 12 ani, după ce, cea care i-a dat viață, și-a pus capăt zilelor, scrie unica.ro.