Un reporter de la ZdG a fost somat să nu fotogafieze în spaţiul public

O jurnalistă de la Ziarul de Gardă a fost somată de poliţişti în spaţiul public să nu fotografieze clădiri. Poliţiştii nu s-ar fi legitimat şi nu i-ar fi explicat motivul somaţiei, nici prevederea legală, care ar interzice oricărui cetăţean să fotografieze pe străzi, cu atât mai mult reporterului să îşi exercite munca, scrie ZDG.

Incidentul a avut loc ieri, pe Bulevardul Cantemir din capitală, în timp ce jurnalista, Maria Şveţ, fotografia blocuri locative pentru un material jurnalistic privind eficienţa energetică.

Aproximativ la ora 11.30 pe stradă a trecut o maşină de poliţie cu numărul MAI 9731, care, după ce a observat-o, a schimbat direcţia şi a parcat lângă ea, vis-a-vis de clădirea GBC, imobilul în care îşi desfăşoară activitatea firmele afiliate preşedintelui Partidului Democrat Vlad Plahotniuc.

„Au ieșit doi polițiști, unul din ei m-a luat la întrebări: ce fotografiez și de ce fotografiez? Am răspuns așa cum este, că sunt jurnalistă și fac fotografii cu blocuri. Am întrebat dacă am încălcat ceva și din ce cauză s-au oprit și îmi pun întrebări. În loc să se prezinte, mi-au declarat că nu am voie să fac fotografii în acest loc”, spune Maria Şveţ.

Reportera le-a spus că este în spaţiu public unde orice cetățean are dreptul să facă fotografii. Atunci poliţiştii au somat-o să prezinte legitimaţia, să îşi spună numele, prenumele, să prezinte date despre identitatea sa. I-au zis că dacă se opune și nu se legitimează, o vor escorta la secţia de poliţie.

Jurnalista a insistat să afle cine sunt şi în baza căror acte legale o somează în plină stradă să se legitimeze şi de ce i se interzice să fotografieze în spaţii publice. Poliţiştii ar fi trecut la intimidări şi ameninţări, că reportera „este agitată şi va fi escortată la poliţie pentru asta”. Unul dintre aceștia a deschis telefonul mobil şi a fotografiat-o făţiş. Reportera a insistat ca poliţiştii să se legitimeze şi să explice motivul acestui comportament al lor şi pe ce se bazează interdicţiile. Poliţiştii au făcut uz de un limbaj neprofesionist, declarând că „Poate vrem să facem cunoștință cu dumneata”.

Potrivit Ziarului de Gardă, pe parcursul lunii mai 2017 este deja al doilea incident în care oamenii legii, fără a se legitima, interzic reporterilor ZdG să îşi exercite meseria în spaţiul public, fără să indice la un act legal care ar legifera comportamentul lor. La 9 mai un grup de persoane în civil au somat echipa ZdG să nu filmeze cu drona la Memorial. S-a făcut uz de acelaş comportament: reporterii erau fotografiaţi-filmaţi, dânduli-se de înţeles că în anumite instituţii le sunt făcute dosare.

