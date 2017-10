Un număr record de 92 de țări pretind la premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin

Un număr record de 92 de filme vor concura pentru premiul Oscar la categoria Cel mai bun film străin.

Printre filmele care aua tras atenția anul acesta sunt "First They Killed My Father" ("La început l-au ucis pe tata") al Angelinei Jolie din Cambodia, "BPM" al lui Robin Camillo din Franța, "The Insult" ("Insulta") de Ziad Doueiri din Liban și "Thelma" a lui Joachim Trier din Norvegia.