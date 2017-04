Un moldovean care studiază în SUA s-a filmat în „The Fate of the Furious 8”!

Alexander Barbara este un tânăr din Republica Moldova care studiază filmul, teatrul și arta comunicării la University of New Orleans, din SUA. Moldoveanul a avut onoarea să participe la filmările peliculei ,,The Fate of the Furious 8”, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2017.

Alexander a jucat rolul ajutorului ministrului rus al Apărării. Tânărul a scris pe contul său de Facebook:

,,În sfârșit a venit acea zi când The Fate of the Furious a ieșit pe ecranele cinematografelor din toată lumea. Toți prietenii mei și familia vor merge să privească filmul. A fost o binecuvântare să fac parte din acest proiect grandios”.

Actorul a jucat alături de staruri de la Hollywood precum Vin Diesel, Kurt Russel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Ludacris, scrie unica.md.