Un jurnalist de la Financial Times a fost ucis, după ce a fost ”târât în apă de un crocodil”

Paul McClean, un jurnalist de la Financial Times, este presupus a fi mort, după ce a fost ”târât în apă de un crocodil”, în timpul unei lecţii de surf în Sri Lanka, scrie The Guardian.

”Ultima oară oamenii i-au văzut braţele în aer, apoi a fost târât sub apă. Am fost acolo, dar nu am văzut exact acel moment”, a declarat un turist din Scoţia.

"Autorităţile îi caută trupul, dar nu au găsit nimic încă ... Este 90% sigur că a fost un crocodil, dar câţiva băieţi au spus că în lagună sunt şi nisipuri mişcătoare."

Un reprezentant al şcolii de surf a declarat că Elephant Rock este un loc sigur pentru a face surf şi că e prima dată când se întâmplă aşa ceva.

”Am venit în ajutorul familiei unui bărbat britanic care a fost dat dispărut în Sri Lanka”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe .