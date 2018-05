Un fost ministru al Finanțelor susține că este atacat mediatic, iar un ex-consilier ar fi fost reținut la insistența premierului Filip: Adresarea publică a lui Negruța

Negruța susține că la indicația personală a premierului Pavel Filip este inițiată o anchetă penală pe caz, care are un singur scop - „încercare de intimidare a subsemnatului”.

Ulteror, Negruța susține că un fost consilier al ministrului Finanțelor ar fi fost reținut, pentru a obține o semnătură de denunț împotriva sa.

„Neavând nici un argument și motiv legal pentru a mă ataca personal, instituțiile procuraturii sub presiunea și la insistența personală a prim-ministrului Filip (așa cum reiese din materialul video din 3 aprilie 2017) l-ar fi reținut și îl dețin în instituțiile sale mai bine de trei săptămâni pe consilierul ministrului finanțelor din perioada 2009-2013. Acțiunile organelor de urmărire sunt tăinuite, ascunse, n-au fost făcute publice pentru că au un caracter vădit ilegal, abuziv și fără temei. Scopul sechestrării persoanei este obținerea unei semnături de ”denunț” împotriva ex-ministrului finanțelor, Veaceslav Negruța”, se arată într-o scrisoare publică semnată de acesta.

Expertul a făcut un apel public către societatea civilă și instituțiile internaționale, pentru a obține eliberarea imediată a „omului care a fost corect cu Legea, stoparea fărădelegii și sechestrărilor ilegale aplicate față de oameni pentru a obține cu orice preț mărturii false împotriva persoanelor incomode și care își permit să se dea cu părerea asupra subiectelor de interes public. Fac apel de condamnare a acțiunilor ilegale admise de instituțiile statului sub presiunea exponenților puterii”, scris Veaceslav Negruța.

„Reiterez ferm: eu personal și colegii mei din Ministerul finanțelor nu am admis nici o ilegalitate în procesul de implementare a regimului liberalizat de vize. Toate acțiunile de organizare a proceselor de licitare au fost atent monitorizate de parteneri, cu respectarea tuturor cerințelor, inclusiv celor tehnice, stabilite de partenerii europeni, precum și în deplină conformitate cu normele legale, fapt confirmat prin decizia CSJ din noiembrie 2012. Întreg procesul a fost coordonat pe intern de un vice-premier responsabil de domeniul integrării europene. În plus, nici nu eram în funcție de ministru de luni bune atunci când conducerea IS Registru a negociat si a semnat contractul pentru fabricarea pașapoartelor biometrice, responsabilitate exclusivă a conducerii IS Registru.

Litigiile judiciare în care s-a încercat a fi atrasă Republica Moldova în 2012 au fost nimic altceva decât scenarii și încercări disperate de a opri negocierile și avansarea regimului liberalizat de vize, aplicate de către anumite grupuri de interese, fapt confirmat de numele celor care le-au reprezentat interesele în instanțele de judecată în 2012 (conform deciziei CSJ din noiembrie 2012), nume care apar în mai multe discuții între exponenții grupurilor de interese, apropiate puterii.

Cu regret, aceste grupuri de interese au obținut în aprilie 2017 cele dorite ilegal încă din 2012, ocolind procedurile de achiziții publice conform condițiilor stabilite de parteneri și procedurile de achiziții publice, conform cadrului legal existent, prin intermediul unei companii, care în 2012 insista, în instanțe, pe neaplicarea normelor legale de achiziții publice, nedispunând nici de certificat valabil de confirmare a securității procesului de producere a blanchetelor de pașapoarte”, se notează în apelul public.

Deocamdată nimeni dintre cei vizați nu a reacționat la acuzațiile aduse de fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța.

Textul integral al adresării publice îl găsiți aici.