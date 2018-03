Un elicopter s-a prăbușit la New York: Două persoane au murit, iar alte trei sunt în stare critică

Două persoane au decedat, iar alte trei sunt în stare critică, în urma prăbuşirii unui elicopter în apele estuarului East River din oraşul New York, au anunţat autorităţile, potrivit site-ului agenţiei The Associated Press.