Un cinematograf interbelic a fost redeschis după 27 de ani

Cinematograful din cartierul Grădişte, cunoscut ca Cinematograful CFR, a fost construit în perioada interbelică, între 1920 – 1930, iar din anul 1990 a fost închis de Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor România Film (RADEF).

Clădirea a fost abandonată, iar în 2012 Primăria Arad a preluat clădirea de la RADEF. În 2016, în urma unui proiect de investiţii, au început lucrările de modernizare, iar, sâmbătă noul cinematograf a fost inagurat în prezenţa câtorva sute de persoane.

Cinematograful a fost transformat într-un centru cultural modern unde se pot viziona filme şi se pot organiza spectacole.

Sala este prevăzută cu scenă, iar în spatele clădirii a fost amenajat un ecran mare, unde vor putea fi vizionate filme în aer liber.

Lucrările de reabilitare şi dotare cu echipamente moderne au costat 1.669.491 lei şi au cuprins asigurarea utilităţilor, consolidarea şi refacerea parţială a etajului şi a planşeului peste parter, termoizolarea clădirii, repararea acoperişului, refacerea finisajelor interioare şi exterioare, înlocuirea tâmplăriei interior/exterior, recompartimentări interioare pentru amenajarea de grupuri sanitare.

Lucrările au durat 14 luni.Filmul de animaţie „Băiatul şi bestia“ (The boy and the beast) a fost primul film proiectat la cinematograful din cartierul Grădişte, după o perioadă de 27 de ani.