Uma Thurman a făcut public videoul care surprinde momentul accidentului cu mașina, din timpul filmărilor Kill Bill

Uma Thurman a postat videoul pe pagina sa de instagram și i-a acuzat pe Harvey Weinstein, Lawrence Bender, E. Bennett pentru că ar fi încercat să mușamalizeze cazul. Filmul Kill Bill a fost distribuit de compania Miramax, care fusese fondată și operată pe atunci de frații Weinstein.

"Ei au mințit, au distrus dovezi și continuă să mintă despre daunele permanente pe care le-au cauzat și pe care au decis să le ascundă", a scris pe instagram Uma Thurman.

"Quentin Tarantino a regretat profund și regretă până acum acest caz și mi-a trimis imaginile video ani mai târziu, pentru a putea să le postez și să vadă lumina zilei, indiferent de faptul că cel mai probabil va fi un eveniment pentru care niciodată nu va fi posibilă dreptatea", a adăugat actrița.

La filmări, Tarantino testase mașina într-o direcție și a rugat-o pe actriță să o conducă pe drumul înapoi. Regizorul nu realizase însă că drumul înapoi avea o cotitură, care a dus la accident.

Uma Thurman ar fi avut rezerve cu privire la starea mașinii, însă Tarantino a covins-o să filmeze scena.

"Am venit fericit și i-am spus că poate s-o facă, era o linie dreaptă, nu vei avea nicio problemă. Răspunsul lui Uma a fot "OK". Pentru că m-a crezut. Pentru că a avut încredere în mine...I-am spus că va fi în siguranță. Și nu a fost. Am greșit", a declarat Tarantino într-un interviu pentru deadline.com, scrie BBC.

"A fost sfâșietor. Pe lângă faptul că este unul din cele mai mari regrete din cariera mea, a fost unul din cele mai mari regrete din viața mea.

M-a afectat și pe mine și pe Uma, pentru următorii doi-trei ani. Nu pot spune că nu am vorbit. Dar a fost distrusă încrederea", a mai menționat regizorul.

Actrița a suferit traumatisme la gât și genunchi, în urma accidentului.