Ultimii trei ani, cei mai fierbinți din istorie: Vremea severă continuă și în 2018

Uraganele din Oceanul Atlantic şi inundaţiile musonice din India au făcut ca 2017 să fie cel mai costisitor an înregistrat până în prezent din cauza fenomenelor extreme şi a evenimentelor climatice, a notat în raportul său anual asupra climei la nivel global Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), un organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), scrie agerpres.



„2018 a început de unde a rămas 2017 - cu fenomene meteorologice extreme care au provocat decese şi au distrus bunuri", a specificat în raport Petteri Taalas, secretar general al OMM.



2017 a fost cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice fără influenţa fenomenului El Nino care are loc o dată la câţiva ani şi eliberează căldură în atmosferă din Oceanul Pacific.



Potrivit lui Talaas, temperaturile neobişnuit de ridicate din Arctica din 2018 au contrastat cu furtunile de iarnă severe din Europa şi America de Nord. De asemenea, până acum, în 2018, „Australia şi Argentina au suferit valuri de căldură extremă, în timp ce seceta a continuat în Kenya şi Somalia, iar oraşul Cape Town din Africa de Sud s-a luptat cu lipsa acută a apei", a menţionat el.



În 2015, aproape două sute de state semnatare ale Acordului de la Paris pe tema schimbărilor climatice au căzut de acord să îndepărteze în acest secol economia mondială de actuala dependenţă de arderea combustibililor fosili.



Potrivit OMM, în prezent concentraţia de dioxid de carbon din atmosferă a depăşit patru sute de părţi per milion (ppm), cu mult peste variaţiile naturale din ultimii 800 de mii de ani, ceea ce susţine descoperirile ştiinţifice că omenirea este cauza pentru aceste fenomene.



Concentraţia de dioxid de carbon „va rămâne peste acel nivel timp de multe generaţii, angajând planeta noastră către un viitor şi mai călduros, cu efecte asupra condiţiilor meteorologice, a climei şi a apei", a precizat Talaas.