Ultima oră! Simona Halep, în premieră, în finală la Australian Open, după un meci epic cu Kerber

Halep şi Kerber s-au mai întâlnit de opt ori până acum, iar scorul confruntărilor directe este 4-4. Ultimul meci dintre cele două s-a disputat în 2016, tot pe hard, în grupele Turneului Campioanelor de la Singapore. Jucătoarea germană s-a impus, la acea vreme, cu scorul de 6-4, 6-2. De această dată, constănţeanca ştie ce are de făcut.

"Nu am mai jucat cu ea de atunci. Deci e mult timp de atunci, tot timpul am ştiut că e o jucătoare periculoasă, fiind stângace şi jucând aşa unghiuri scurte. E dificilă, loveşte mingea destul de drept, aleargă bine, e o jucătoare destul de completă. Va trebui să fiu solidă pe retur, pentru că acolo am o şansă, să servesc destul de bine şi să joc stilul meu. Nu o să fac nimic special, o să iau meciul ca pe o provocare mare şi ca pe ceva foarte greu. O să fiu pregătită să joc cât se poate. Vom vedea cum o să fie meciul, cum o să se termine. Eu am stilul meu şi cred în mine", a mai afirmat Halep.