UNIMEDIA lansează noua versiune de mobil! Este cea mai rapidă și performantă de pe piața media din Moldova

O nouă lansare la UNIMEDIA. De astăzi, vizitatorii noștri au parte de o nouă experiențe de pe telefoanele mobile. Am lansat o nouă versiune a site-ului care este mult mai rapidă și mai performantă utilizand tehnologia PWAs (Progresive Web Apps).

Acum, conținutul articolelor se afișează aproape instant, iar noua versiune permite wipe-ul între categorii și articole. Este de asemenea o premieră pentru piața media din Moldova.

Pe lângă schimbări de design, noua versiune are un alt concept de vizualizare a conținutului. Pe pagina de start se va agrega doar conținutul actual și de top, cum ar fi:

- Top Știri

- În trend - cele mai citite articole la moment

- Știri la minut - cele mai recente 15 articole publicate pe site

- Ultimele trei galerii foto

- Ultimele cinci articole Video

De asemenea, un nou format de bannere și poziții noi, pentru ca navigarea pe site să fie mai comodă, plăcută și nederanjantă.

Noutățile nu se opresc aici. Am făcut modificări și la nivel de comentarii. Pentru că în ultima perioadă am avut câteva întrebări legate de înregistrare și postare de comentarii, am decis să simplifăm lucrurile și să implementăm un nou sistem de utilizatori. Veți avea posibilitatea să vă înregistrați cu profilele de Facebook, Google, Twitter sau prin e-mail.