UE alocă 12 milioane euro pentru bilete gratuite de tren destinate tinerilor de 18 ani care vizitează Europa

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan (PMP/PPE), raportor al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, a declarat jurnaliștilor români că s-a implicat personal pentru includerea în buget a acestui proiect, care ar trebui lansat înainte de vacanța de vară de anul viitor.

"Este un proiect pilot de 12 milioane de euro prin care ne propunem să finanțăm anul următor 30.000 de bilete gratuite de tren, de 30 de zile, pentru tinerii europeni care împlinesc 18 ani. De la începutul anului am spus că îmi propun să lansez acest proiect și mă bucur că pot anunța astăzi că reușim să îl lansăm anul următor, că am reușit să alocăm 12 milioane de euro și astfel 30.000 de tineri care împlinesc 18 ani în anul următor vor primi șansa prin aceste bilete pe care le vom oferi gratuit din partea Uniunii Europene să călătorească în Europa, să vadă noi realități, să aplice limbile străine și să le exerseze. Și să facă primii pași spre experiența internațională, atât de necesară pentru a găsi un loc de muncă într-adevăr bun și stabil în zilele noastre", a afirmat Mureșan.

Pub

Potrivit acestuia, costul unui astfel de bilet de tren prin care se poate face un tur al statelor UE este de circa 450 de euro, iar cei 12 milioane de euro ar acoperi 30.000 de bilete, însă la nivelul instituțiilor UE există speranța că se vor putea obține și unele discount-uri astfel încât numărul biletelor disponibile gratuit pentru această categorie de tineri să ajungă la circa 35.000.

Eurodeputatul român a mai arătat că în bugetul UE pentru 2018, adoptat vineri în plenul PE, sunt prevăzute mai multe creșteri de sume pentru programele destinate tinerilor, raportate la prevederile din proiectul de buget prezentat inițial de Comisia Europeană. Astfel, bugetul programului Erasmus+ de mobilitate universitar are un plus de 24 milioane euro, programul de combaterea a șomajului în rândul tinerilor a primit 126 de milioane de euro în plus, iar cel de sprijin al tinerilor fermieri pentru dezvoltarea de activități în mediul rural beneficiază de un plus de circa 34 milioane de euro.

Parlamentul European a adoptat, joi, bugetul anul al UE pentru 2018. Votul din această sesiune plenară vine după ce în data de 18 noiembrie delegația Parlamentului European, condusă de Siegfried Mureșan în calitate de negociator-șef, a ajuns la un acord cu cea a Consiliului UE privind forma finală a bugetului.

Votul de joi a fost de 295 voturi pentru (majoritatea de la populari, ALDE și verzi), 154 împotrivă și 197 de abțineri.

Valoarea bugetului UE din 2018 este de 160,1 miliarde de euro.