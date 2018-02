Truc pe Facebook: Cum aduci postările paginilor preferate în prim-plan

Experiența navigării pe Facebook a devenit mai tristă în ultimele săptămâni. O serie stufoasă de algoritmi care stau în spatele fluxului tău de informații pe care le vezi zilnic, au suferit schimbări radicale. Conform spuselor lui Mark Zuckerberg, mecanismul din spatele acestor schimbări e benefic. Este menit să-ți aducă în față mai multe postări ale prietenilor și mai puține articole, clipuri virale, știri sau postări amuzante de la paginile publice cărora le-ai dat like în urmă cu câteva zile, câteva săptămâni sau câțiva ani.

În teorie, aceasta este o idee bună. În practică însă, dacă prietenii tăi refuză să posteze prea mult conținut original, te vei plicitisi maxim pe Facebook. Într-o sesiune intensă de făcut scroll pe ecranul telefonului, riști să vezi aceeași postare de două, trei ori. Mai grav decât atât, este că începi să vezi postări de acum câteva zile, pentru că nimeni nu a postat ceva interesant între timp.

Din fericire, dacă ai câteva pagini publice la care ții și de la care vrei să primești notificări sau să vezi postări în News Feed, există o soluție. Fără să faci prea multe clickuri, intră pe pagina publică de la care vrei să primești notificări sau ale cărei postări le dorești în primele rânduri când intri pe Facebook.

Sub poza de copertă, lângă Liked sau Îți place, apasă pe Urmărești. Acolo, vei găsi mai multe opțiuni. Cea mai radicală dintre ele este ”Vezi mai întâi”. Acea funcție trebuie activată pentru site-urile la care ții cel mai mult. În imaginile alăturate, am demonstrat-o cu Playtech. Dacă nu ai mai văzut de mult postări de la o anumită pagină publică, optează pentru Prestabilit. Un pic mai jos, în spatele aceluiași buton Urmărești, poți porni notificările pentru fiecare postare, dacă nu vrei să ratezi o știre sau orice altă postare interesantă.