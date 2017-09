Trei moldoveni au fost premiați la concursul Smart Design Challenge din România. Video cu proiectele care au impresionat jurații

Proiectele a trei tineri din Moldova au fost premiate în cadrul unui concurs de design de produs din România. Dintre sutele de proiecte, organizatorii au oferit premiul mare pentru creația moldoveanul Andrei Gramatschii, „cea mai creativă și curajoasă viziune în design”. Acesta s-a ales și cu 5.000 de euro



Descrierea proiectului: Andrei Gramatschii a creat o lampă minimalistă cu o boxă bluetooth, senzori climă și un asistent inteligent integrat. Portabilă și cu un design minimalist, ea fiind un minunat cadou pentru cei ce se axeaza pe simplitate și sunt atenți la detalii. Lampa menține echilibrul datorită sistemului mecatronic interior. Fiind conectată prin Bluetooth, ea poate fi controlată prin intermediul aplicației. Cu ajutorul acesteia poți aprinde lumina, mări sau micșora intensitatea ei, citi datele senzorilor de climă, schimba cântecul sau volumul acestuia, schimba unghiul de înclinare a sursei de lumină. Poți modifica unghiul de înclinare cu ajutorul aplicației de pe device sau mișcând cu mâna brațul lămpii în poziția dorită.

„Ceea ce m-a impresionat la produsul Roll încă de la prima etapă a fost consistența cu care a fost realizat proiectul care a punctat foarte bine la toate capitolele: funcționalitate, estetică, detaliere tehnică și într-un final realizarea unui prototip 100% funcțional. Spectaculozitatea produsului vine din transpunerea în realitate a unui concept ce pe hârtie părea doar ambițios: controlul printr-o aplicație mobilă al echilibrului unui obiect cilindric pe o suprafață plană și manipularea acestuia de la distanță doar cu ajutorul telefonului. Însă cea mai mare calitate pe care am apreciat-o la creatorii acestora, a fost capacitatea lor de a se organiza într-o echipă multidisciplinară formată din designeri, ingineri și developeri. Într-o lume în care obiectele devin tot mai complexe iar designul se intersectează cu tehnologia, echipele câștigătoare sunt acelea în care membrii lor au cunoștințe complementare care puse cap la cap aduc inovație. Tema concursului a fost gândită de așa natură încât să încurajeze proiectele colaborative, iar echipa câștigătoare din Republica Moldova a demonstrat exact acest lucru!”, a menționat Irina Alexandru, șefa departamentul Channel & Consumer Marketing for New Markets la Fitbit, membru al juriului.

Cu mențiune specială din partea juriului s-a ales invenția designerului Mihai Stamati, care a impresionat prin concept, formă, funcționalitate și execuția deosebită.



Descrierea proiectului: „Provocarea offline” e un proiect care te face să conștientizezi aceste obișnuințe și să apreciezi tot mai mai mult clipele în care ai oameni dragi alături și poți comunica cu ei tet-a-tete. Dispozitivul „Provocarea offline” este destinat în special locurilor de întâlnire dintre prieteni. Pentru fiecare persoană care se lasă provocat există o marjă de timp în care își poate verifica mesajele și să răspundă la apeluri, dar nu mai mult de 60 secunde în sumă. Aceste date sunt înregistrate de un micro procesor și în caz că cineva depășește termenul de 60 de secunde, pe ecranul central al dispozitivului se activează culoarea care corespunde secțiunii în care a stat telefonul, ceea ce înseamnă că persoana a pierdut provocarea și va plăti întreaga consumație de la masă (în caz că e vorba de o întâlnire la cafenea, bar, etc).

„Tehnologia este omniprezentă și, simplificând puțin lucrurile, pentru mulți dintre noi este mai greu să se desprindă de tehnologie decât să o integreze. Pe lângă toate avantajele, tehnologia aduce și niște posibile pericole, cum ar fi cel al modificării relațiilor sociale. Din punct de vedere aproape filosofic conceptul este foarte interesant, oferă un antidot plin de umor la alterarea întâlnirilor față în față cu prieteniii ca efect al dependenței de tehnologie”, punctează Corvin Cristian, arhitect și designer român, membru al juriului.

„Este un proiect al timpurilor pe care le trăim și surprinde importanța pe care tehnologia o are în viața noastră oferindu-ne experiențe unice, dar în același timp lansează provocarea de a păstra caldura și intensitatea întâlnirilor face to face cu prietenii”, a subliniat și Mirela Bosoi, un alt membru al juriului.

Al treilea moldovean premiant al concursului este Andrei Zbanca. Acesta s-a ales cu premiu de popularitate. Proiectul săi i-a convins pe cei care au urmărit Smart Design Challenge să-l voteze.



Descrierea proiectului: Cine nu iubește să călătoreasca? Exact, toți suntem pasionați de exploatarea noilor locuri ce merită să fie memorizate! Acest produs este perfect pentru un ritm de viață dinamic. Dacă ai rămas fără baterie sau memoria e plină cu cele mai impresionante momente din viața ta și nu mai ai spațiu pentru imagini noi, EM Power Bank e soluția perfectă! Pe lângă bateria de rezervă, acesta îți mai oferă memorie adițională indiferent de cardul de memorie pe care îl folosești (SD sau Micro SD card). E un dispozitiv unic care poate fi folosit și ca suport pentru smartphonul tău. De ce? Pentru că îți oferă plăcerea să privești filme sau video într-un mod confortabil. Dar asta nu e tot. EM mai are și o boxă wireless la care te poți conecta prin Bluetooth, astfel poți asculta muzica preferată direct din telefon. Iar lanterna instalată în dispozitiv te va scoate din orice situație întunecată J . EM Power Bank – prinde ritmul vieții!







Concursul de design de produs a fost lansat în această vară de către un operator de telefonie mobilă din România. Participanții au fost invitați să creeze obiecte smart, cu implicare de tehnologii și funcționalități legate de domeniu de telefonie mobilă și alte sisteme de comunicare sau periferice pentru acestea. Invențiile vor fi expuse în mai multe orașe din România unde vizitatorii le vor putea testa.