Transferuri bănești printr-un singur click, grație unui nou serviciu, lansat de FinComBank

FinComBank este mereu în pas cu timpul, de aceea îți propune să profiți de o soluție modernă ce va funcționa ca o alternativă a transferurilor tradiționale, efectuate la ghișeele băncilor.

În sfârșit, nu este necesar să irosești timpul pentru a face un transfer de bani. Serviciul P2P permite efectuarea transferurilor bănești în câteva secunde. FinComBank se gândește la tine și te îndeamnă să efectuezi un transfer sigur, comod și rapid. Dacă ești clientul nostru poți efectua transferul prin Internet-bankingul fincompay.com și, dacă ești clientul altei bănci din Republica Moldova, poți efectua transferul pe pagina noastră web fincombank.com, la cele mai mici tarife.

S-ar putea ca anume acest serviciu să-l fi așteptat tu de atâta timp. Am pregătit și câteva răspunsuri, pentru a-ți face cunoștință cu lumea bancară la distanță.

Care sunt condițiile de utilizare a serviciului P2P?

Acest serviciu este destinat persoanelor fizice, deținătoare ale cardurilor bancare MasterCard Inc. și permite efectuarea tranzacțiilor în trei valute: Lei moldovenești, Dolari SUA și Euro.

Transferurile se realizează de la un card MasterCard Inc. emis de orice bancă din Republica Moldova spre un card MasterCard Inc. al oricărei alte bănci din țară sau de peste hotare. Transferul are loc momentan și poate fi accesat 24/24, iar tot de ce ai nevoie este un dispozitiv cu conexiune la internet: calculator, telefon, tabletă. Astfel, împreună cu FinComBank este ușor să te încadrezi în era tehnologiilor inteligente.

Сare sunt tarifele pentru transfer?

Deținătorilor de carduri MasterCard de la FinComBank le propunem să efectueze transferuri cu:

doar 1 leu → pe cardurile MasterCard, deschise la FinComBank;

doar 5 lei → pe cardurile MasterCard ale oricărei bănci din țară;

doar 1%+1 euro → pe cardurile MasterCard ale oricărei bănci din străinătate.

Deținătorilor de carduri MasterCard ale altor bănci din Moldova le propunem să efectueze transferuri cu:

doar 5 lei → pe cardurile MasterCard ale oricărei bănci din țară;

doar 1,5%+1 euro → pe cardurile MasterCard ale oricărei bănci din străinătate.

Ce avantaje voi avea de la utilizarea acestui serviciu?

Transferă bani oriunde te-ai afla;

Comisionul la transferurile P2P este cel mai avantajos de pe piața serviciilor financiare;

Banii ajung în cont în câteva clipe;

Serviciul e accesibil 24 de ore/zi, 7 zile/săptămână;

E simplu și ușor în utilizare. Trebuie să cunoști date minime ale cardului destinatarului;

Poți efectua transferuri pe orice card MasterCard, indiferent de banca care l-a emis.

Contul și cardul meu vor fi securizate în mediul online?

Transferul este securizat, deoarece se efectuează cu utilizarea tehnologiei 3D-Secure. Pentru a confirma și a finaliza transferul P2P, trebuie să introduci o parolă unică pe care o primești printr-un SMS, la fiecare tranzacție.

Cum pot să efectuez un transfer P2P?

Pentru a efectua transferul trebuie să ai la dispoziție:

Un card valabil, emis de una din băncile din Republica Moldova;

Telefon mobil, poștă electronică sau orice alt mod de a obține parola unică 3D-Secure;

Dispozitiv cu acces la internet;

Rechizitele bancare ale destinatarului transferului: numărul cardului, numele, prenumele și adresa (țara și orașul).

Cu FinComBank S.A. este simplu și util să efectuezi transferuri. Accesează noul serviciu P2P pe site-ul fincombank.com sau prin internet-banking fincompay.com. Descoperă serviciile online și lasă-te în grija noastră, pentru că totul este creat pentru comoditatea ta.

Despre FinComBank:

FinComBank a fost înființată în anul 1993 este una din băncile comerciale universale lider din Republica Moldova. FinComBank oferă un spectru larg de servicii bancare corporative, investiţionale și de asigurare atât cetăţenilor locali, cât şi persoanelor străine. Printre clienții FinComBank se numără persoane fizice, businessul micro, mic şi mijlociu, la fel şi întreprinderile mari, care reprezintă toate sectoarele de bază a economiei țării. Pe parcursul mai multor ani banca are o colaborare de succes cu Banca Mondială, Fondul European pentru Europa de Sud-Est (European Fund for Southeast Europe), Corporaţia pentru investiţii străine private (Overseas Private Investment Corporation (OPIC), FinComBank este membru al Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD), al Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP), precum şi al Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii, faza I și II (PACI