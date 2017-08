Tragedia de pe calea ferată. Cum trăia femeia care s-a aruncat în faţa trenului împreună cu cele trei fetiţe

Brăneşti, o localitate din Ilfov, care până astăzi nu s-a diferenţiat cu nimic de celelalte ale ţării, a devenit, într-o zi toridă de joi, subiectul dezbătut de toţi după cazul femeii care s-a aruncat în faţa trenului împreună cu cele trei fetiţe ale sale.

O localnică a spus, pentru MEDIAFAX, că tatăl Alexandrei a aflat că a rămas fără fiică şi fără nepoţele după multe ore de la tragedie.

„S-a sculat din somn, a venit, a băut o cafea. Mi-a fost frică să-i zic. Eu am plecat să-i spun fiului său să-l ia şi băieţii i-au zis. Nu ştiu ce a fost în capul ei. Era blândă şi fetele, la fel. Se jucau cu băiatul meu. Chiar aseară erau în stradă la joacă”, a spus ea.

Pe asfaltul încins de pe strada I.L. Caragiale, unde este casa părinţilor femeii decedate, îl găsim pe tatăl său în lacrimi, la poartă.

„Nu-mi vine să cred. Nu ştiu ce probleme avea în familie, ea trăia în Bucureşti. Acum, când am auzit, mă doare sufletul. Acum am auzit, de două minute. Am fost la magazin. Mai am trei băieţi, ea e ultima. Am şi trei nepoţele, din partea ei. Până în Sfânta Maria, am luat-o în braţe, am luat un pepene de la magazin. Mă întreabă la magazin: «N-ai auzit?» «N-am auzit, sunt ocupat cu mai multe»... Soţul ei era un băiat foarte cumsecade, nu bea. Nu ştiu ce avea în familie. Eu nu mai trăiesc cu soţia. Nu ştiu cu ce bani o să mă descurc, sunt patru morţi. Când am auzit, nu-mi venea să cred”, a spus Ion Nedelcu, tatăl femeii.

Fără teamă, deschide poarta curţii ca să ne arate unde se jucau fetiţele atunci când veneau în vacanţă. Străbunica fetelor, o bătrânică, gârbovită de cei 89 de ani ai săi, zâmbeşte, scuzându-se că în vârstă. „E bine ca omul să stea numai tânăr, dar mai îmbătrâneşte”, spune ea. Nu pare să fi aflat de tragedie. Ion Nedelcu a spus că are 63 de ani şi opt luni şi o pensie în valoare de 750 de lei. De asemenea, deşi urmează un tratament medicamentos, el a recunoscut că voinţa îi dispare în faţa alcoolului. Fie din cauza supărării, fie din cauza altor probleme, bărbatul îşi pierde des ideile şi cere scuze de multe ori pentru faptul că a aflat târziu de dispariţia fetelor lui dragi.

Alexandra Braunstein era din Brăneşti, dar s-a mutat în Bucureşti după ce s-a măritat cu George, tatăl copilelor sale. Pe strada Gheorghe Donici, din cartierul Rahova, Alexandra şi-a petrecut ultimii ani, alături de soţul ei şi de cele trei fetiţe. Este o stradă mică şi îngustă, pe care cu greu şi-ar face loc două maşini să treacă una pe lângă alta. Toate casele sunt construite pe un singur nivel, curţile sunt foarte mici şi sunt înconjurate de blocuri de câte 10 etaje.

Curţile sunt atât de mici, încât casele par a avea pereţi comuni. Aşa este şi locuinţa în care a trăit Alexandra. Cu greu îşi poate da seama cineva că acolo este o casă pentru că nu se poate vedea de gardul de tablă pe care îl are. Singurul acces pe care privirea îl are în curte este printr-o tăietură făcută în poartă. În faţa casei, pe stradă, lipită de gardul de tablă, este o grămadă de scânduri şi placaje, cel mai probabil strânse pentru a face focul cu ele.

Vecinii nu cunosc multe despre familia Alexandrei, dar au fost vizibil întristaţi de aflarea veştii. Ei exclud posibilitatea sinuciderii.

"E un om serios (soţul Alexandrei - n.r.). A muncit întotdeauna să asigur mâncare copiilor, haine. Fetel erau la şcoală, ea avea grijă de ele. Probabil a fost ceva neintenţionat. O fi vrut sa traverseze calea ferată. Ea o făcut gestul acesta să plece la rudele ei", povestesc vecinii.

În casa în care locuia Alexandra, mai trăiesc şi alte rude, cumnaţi, cumnate şi socrii. Întrebat dacă ştie ce s-a întâmplat, unul dintre cumnaţii ei a spus că a fost nevoit să plece de la muncă şi că nu ştie ca cei doi soţi să fi avut certuri.

Cât despre problemele ei de sănătate, nimeni nu pare să ştie ca femeia să fi fost internată sau sub tratament medicamentos.

"Nu stiu să fi fost internată. Am tot văzut-o cu fetele şi cu soţul ei. Mi s-a părut o familie unită. Soţul e un om respectuos, îmi dădea bună ziua mereu. Nu par că ar avea venituri mari, dar nu veneau să bată la poartă să ceară ceva. Îi ştiu oameni la locul lor, chiar dacă locuiesc mulţi în curtea asta", a explicat Virginia Călin, una dintre vecine.

Surse judiciare au declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că asupra femeii care s-a aruncat în faţa trenului a fost găsit un bilet de adio care arată că aceasta regretă fapta, menţionând că este însărcinată cu al patrulea copil, pe care nu îl vrea, este bolnavă, nu mai suportă modul său de viaţă şi nu mai vrea ca minorii să sufere ca şi ea.