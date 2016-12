Topul celor mai populare 10 emoji-uri din 2016

Emoji-urile reprezintă o modalitate de comunicare foarte apreciată de generaţiile mai tinere. Apalon Apps, dezvoltatorul popularei tastaturi virtuale Emoji Keyboard, a publicat topul celor mai populare emoji-uri din 2016. Iată ce include:

1. Face with Tears of Joy

2. Face Throwing a Kiss

3. Heavy Heart

4. Smiling Face with Heart Shaped Eye

5. Kiss Mark

6. Thumbs Up

7. Loudly Crying Face

8. Grinning Face with Smiling Eyes

9. See No Evil Monkey

10. Face with Stuck out Tongue and Winking Eye