Topul celor mai difuzate melodii în 2017: „Shape of You” câștigă detașat

Lansată la începutul acestui an, melodia „Shape of you” a rămas 33 de săptămâni în Top 100 Billboard. A reuşit astfel să doboare un record ce data din 1958, iar la final de an şi-a adjudecat titlul de cea mai ascultată şi difuzată melodie a anului 2017, scrie digi24.ro.

Pe locul doi în topul celor mai difuzate 100 de single-uri ale anului se află piesa „Despacito”, rezultatul unei colaborări între doi artişti, Luis Fonsi şi Daddy Yankee.

„Despacito” este de altfel şi cel mai vizualizat videoclip de pe Youtube în 2017, cu peste 4 miliarde şi jumătate de accesări. Podiumul este încheiat de Bruno Mars cu single-ul „That's What I Like”.

2017 a fost un an de succes şi pentru duo-ul de DJ americani, Andrew Taggart și Alexander Pall, cunoscuţi drept The Chainsmokers. În top 10 cele mai difuzate piese sunt prezenţi cu două single-luri - este vorba de „Closer” şi featuringul cu trupa Coldplay, „Something Just Like This”.