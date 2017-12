Topul celor mai bune cărţi din 2017 realizat de Bill Gates

The Sympathizer de Viet Thanh Nguyen (2015)

Romanul spune povestea unui spion al guvernului vietnamez care se mută în SUA după finalul războiului din Vietnam. Ironic, absurd, romanul a câştigat premiul Pulitzer anul trecut, informează Business Magazin.

Evicted: Poverty and Profit in the American City de Matthew Desmond (2016)

În această carte, sociologul Desmond urmăreşte viaţa a 8 familii din partea cea mai săracă a oraşului Milwaukee, Wisconsin. Personajele trăiesc cu mai puţin de 3 dolari pe zi, după ce plătesc chiria.

The Best We Could Do: An Illustrated Memoir de Thi Bui (2017)

Aceasta este o carte autobiografică grafică, iar Bui spune povestea părinţilor săi, de la copilăria din Vietnam până la fuga în SUA la finalul anilor 70.

Believe Me: A Memoir of Love, Death, and Jazz Chickens de Eddie Izzard (2017)

Comedianul şi actorul britanic Eddie Izzard povesteşte perioadele grele din lunga sa călătorie spre succes. El scrie despre moartea mamei sale, despre anii petrecuţi ca interpret pe stradă, dar şi despre traducerea umorului britanic în germană sau rusă.

Energy and Civilization: A History de Vaclav Smil (2017) Smil, un cercetător în domeniul energiei, este un favorit de-al lui Gates de mult timp: "Aştept cărţile lui Smil precum alţii aşteaptă filmele Star Wars". În această carte, Smil scrie despre cum nevoia de energie a modificat societatea de azi, din epoca pre-agricolă până în prezent.