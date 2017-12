Top zece filme cu cele mai mari încasări anul acesta

Lungmetrajul fantasy "Frumoasa şi Bestia/ Beauty and the Beast", în regia lui Bill Condon, se află pe primul loc în box office-ul mondial din 2017, cu încasări de 1,263 de miliarde de dolari.

"Beauty and the Beast" se află, în prezent, pe locul al zecelea în topul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, unde, pe primul loc, se menţine "Avatar", în regia lui James Cameron, cu încasări de 2,788 de miliarde de dolari, scrie mediafax.ro.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări la nivel mondial în 2017 este, în prezent, următorul:

Pub

1. "Frumoasa şi Bestia/ Beauty and the Beast" (de Bill Condon) - 1,263 de miliarde de dolari

2. "Furios şi iute 8/ The Fate of the Furious" (de F. Gary Gray) - 1,235 de miliarde de dolari

3. "Sunt un mic ticălos 3/ Despicable Me 3" (de Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon) - 1,033 miliarde de dolari

4. "Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă/ Spider-Man: Homecoming" (de Jon Watts) - 880,2 milioane de dolari

5. "Wolf Warrior 2" (de Jacky Wu) - 870,3 milioane de dolari

6. "Gardienii Galaxiei Vol. 2/ Guardians of the Galaxy Vol. 2" (de James Gunn) - 863,6 milioane de dolari

7. "Thor: Ragnarok" (de Taika Waititi) - 844,9 milioane de dolari

8. "Wonder Woman" (de Patty Jenkins) - 821,8 milioane de dolari

9. "Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (de Joachim Rønning, Espen Sandberg) - 794,9 milioane de dolari

10. "Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi" (de Rian Johnson) - 777,6 milioane de dolari