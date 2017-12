Top 10 știri UNIMEDIA pentru 2017. Care sunt principalele subiecte ale anului în viziunea vizitatorilor

Orice final de an e un nou prilej de a trage linie și de a face totalurile. Este perioada topurilor mai mult sau mai puțin obiectgive. Am decis să facem o retrospectivă a lui 2017 prin intermediul popularității știrilor publicate în acest an. Pentru unii previzibil, pentru alșții mai puțin, cert este că vă mulțumim că sunteți alături și vă urăm "La Mulți Ani"!