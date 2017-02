Top 10 filme romantice de succes pe care să le vezi de Ziua Îndrăgostiţilor

Comediile romantice cu cele mai mari încasări din istorie, care au fost lansate în jurul datei la care se sărbătoreşte Sfântul Valentin, au fost incluse într-un Top 10 alcătuit de editorii site-ului hollywoodreporter.com.

„Nu aveţi planuri pentru 14 februarie? Nicio problemă! Aceste filme - comediile romantice lansate de Sfântul Valentin, care au avut cele mai mari încasări - sunt făcute pentru a le reaminti spectatorilor că întotdeauna în viaţă se poate şi mai rău de atât”, afirmă cu mult umor autorii articolului postat pe site-ul publicaţiei The Hollywood Reporter. Continuând în acelaşi registru amuzant, ei spun: „În definitiv, aţi putea să vă pierdeţi memoria pe termen scurt sau să fiţi solistul principal al unei trupe care cânta la nunţi în anii '80”.

„Hitch - Consilier în amor” (încasări de 368,1 milioane de dolari) - Această comedie romantică cu Will Smith a fost lansată pe 11 februarie 2005. În film, Will Smith joacă rolul unui "doctor în aranjarea de întâlniri" care încearcă să îl ajute pe prietenul său, interpretat de Kevin James, să îşi găsească iubirea. În tot acest timp, el se îndrăgosteşte de o jurnalistă specializată în mondenităţi, interpretată de Eva Mendes, care încearcă la rândul ei să descopere identitatea secretă a personajului jucat de Will Smith.

„Ziua îndrăgostiţilor/ Valentine's Day” (încasări de 216,4 milioane de dolari) - Acest film regizat de Garry Marshall a avut premiera pe 12 februarie 2012. Filmul prezintă poveştile mai multor cupluri şi persoane singure din Los Angeles care încearcă să facă faţă presiunii exercitate de aşteptările pe care le au pentru Sfântul Valentin. Din distribuţie fac parte Ashton Kutcher, Jennifer Garner, Jamie Fox, Bradley Cooper şi Julia Roberts.

„Nevastă de împrumut/ Just Go With It” (încasări de 214,9 milioane de dolari) - Lansat pe 11 februarie 2011, acest film a obţinut încasări de peste 30 de milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii, în ciuda recenziilor nefavorabile ale criticilor de cinema. Adam Sandler joacă rolul unui chirurg plastician cu reputaţie de playboy care o mituieşte pe asistenta sa (Jennifer Aniston), rugând-o să pretindă că este fosta lui soţie, pentru ca el să poată să justifice minciunile pe care i le-a spus mult mai tinerei sale iubite (Brooklyn Decker).

„Mereu la prima întâlnire/ 50 First Dates” (încasări de 196,4 milioane de dolari) - Acest film cu Adam Sandler a avut premiera pe 13 februarie 2014 şi a avut încasări de aproape 40 de milioane de dolari în primul weekend de proiecţii. Sandler joacă rolul unui biolog marin care crede că a găsit-o în sfârşit pe femeia visurilor sale (Drew Barrymore), până când descoperă că aceasta suferă de pierderi ale memoriei pe termen scurt, fapt care o împiedică, în fiecare zi, să îşi amintească de el.

"Despre bărbaţi şi nu numai.../ He's Just Not That Into You" (încasări de 178,8 milioane de dolari) - Lansat pe 6 februarie 2009, filmul a vândut bilete în valoare de peste 27 milioane de dolari în primul weekend de proiecţii. Pelicula reprezintă o adaptare a cărţii omonime de dezvoltare personală şi prezintă poveştile de viaţă ale mai multor personaje - jucate printre alţii de Justin Long, Ben Affleck, Ginnifer Goodwin şi Jennifer Connelly - care încearcă să descifreze misterele comportamentului uman şi semnalele lansate de reprezentanţii sexului opus.

„Cum să scapi de un tip în 10 zile/ How to Lose a Guy in 10 Days” (încasări de 177,3 milioane de dolari) - Lansat pe 7 februarie 2003, filmul a obţinut în primul weekend de proiecţii aproape 24 milioane de dolari. Kate Hudson joacă rolul unei jurnaliste care scrie un articol pentru o revistă de femei, intitulat "Cum să scapi de un tip în 10 zile". "Victima" ei este un director dintr-o agenţie de publicitate (Matthew McConaughey) care a pariat cu colegii lui de serviciu că poate să facă orice fată din lume să se îndrăgostească de el în cel mult 10 zile.

„Muzica şi versurile/ Music and Lyrics” (încasări de 145,8 milioane de dolari). Acest lungmetraj a fost lansat de Sfântul Valentin din 2007 şi spune povestea unui star pop din anii '80, ratat (Hugh Grant), care apelează la ajutorul unei femei foarte vorbăreţe (Drew Barrymore) cu scopul de a compune împreună, în doar două zile, o piesă de succes pentru generaţia tânără.

„Nuntă cu cântec/ The Wedding Singer” (încasări de 123,3 milioane de dolari) - Cel de-al treilea lungmetraj din filmografia lui Adam Sandler a fost lansat pe 13 februarie 1998. Filmul are o acţiune plasată în anii 1980 şi spune povestea unui cântăreţ de nunţi, un romantic fără speranţă, care se îndrăgosteşte de o chelneriţă (Drew Barrymore). Ambii sunt logodiţi şi urmează să se căsătorească, dar cu alte persoane.

„Aurul nebunilor/ Fool's Gold” (încasări de 111,2 milioane de dolari) - Acest film, lansat pe 8 februarie 2008, îi aduce pe marile ecrane pe Matthew McConaughey şi Kate Hudson care joacă rolurile unor foşti parteneri de cuplu, readuşi împreună de hazard atunci când descoperă un indiciu despre o comoară pierdută cu multe secole în urmă.

„Mă dau în vânt după cumpărături/ Confessions of a Shopaholic” (încasări de 108,3 milioane de dolari) - Acest film, realizat pe baza romanului omonim, a fost lansat pe 13 februarie 2009. Filmul, ca şi romanul, prezintă povestea personajului Rebecca Bloomwood (interpretată de Isla Fisher), o tânără absolventă americană care este dependentă de shopping. Ca o coincidenţă, ea lucrează ca jurnalist financiar şi se îndrăgosteşte de un antreprenor, interpretat de Hugh Dancy.