Tom Petty a murit. Familia a confirmat decesul starului rock

Tom Petty, legendă a muzicii rock americane, a murit -a confirmat familia artistului pentru ABC News. Managerul de o viaţă al lui Tom Petty şi a trupei sale Heartbreakers, Tom Dimitriades, a anunţat luni noaptea, în numele familiei lui Tom Petty, că muzicianul a trecut în lumea cealaltă. În cursul serii de luni au apărut informaţii contradictorii cu privire la starea sa după stopul cardiac pe care l-a avut, scrie realitatea.net.

Muzicianul american Tom Petty a fost găsit în stop cardiac la locuinţa sa din California. Dus de urgenţă la spital, familia ar fi luat decizia ca acesta să fie deconectat de la aparatele care îl ţineau în viaţă, anunțase luni TMZ. Vestea a fost confirmată iniţial de o mare parte a presei americane, care a citat surse din LAPD, dar ulterior poliția din Los Angeles a precizat că informația este eronată. Potrivit informațiilor de luni seara, Petty se zbătea între viață și moarte, dar nicio informație oficială nu a fost dată publicității de medici sau familie.

Ulterior familia a confirmat decesul lui Tom Petty.

CBS News, dar și alte surse americane au anunțat moartea legendei rock Tom Petty, sursa indicată fiind LAPD, Poliția din Los Angeles. Acesta nu ar fi avut nicio activitate cerebrală în momentul în care a ajuns la spital, unde ar fi încetat din viață.

Informația a fost retractată apoi, după ce Poliția din Los Angeles a precizat că nu are cunoștință despre starea lui Tom Petty. Potrivit ultimelor informații, acesta se zbate între viață și moarte la spital.

Tom Petty avea 67 de ani şi a devenit faimos în 1978 cu trupa sa, Tom Petty and The Heartbreakers, şi cu melodia Breakdown. În timpul carierei sale, a vândut peste 80 de milioane de discuri. În 2002, Petty a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame.

Tom Petty încheiase, săptămâna trecută, o parte a unui lung turneu, cu trei show-uri sold-out la Hollywood Bowl.