The first of the best. „BEERMASTER BREWERY” a dat lovitura la „Beer of Moldova 2017”

Berarii de la „BEERMASTER BREWERY" s-au descurcat destul de bine la cel mai important eveniment al anului, dedicat berii autohtone „Beer of Moldova 2017”, în cadrul căruia, aproximativ 100 de participanți au avut ocazia să deguste în orb ale-uri, lager-uri, beri blonde și brune, artizanale, de casă și industriale – toate produse la noi în țară. I-am rugat pe meșterii de la berăria bălțeană să ne vorbească puțin despre distincțiile de care sunt mândri.

La sfârșitul lunii octombrie, a avut loc tradiționalul „Beer of Moldova 2017”, unde au fost expuse 59 de tipuri de bere de la 11 producători din țară, care au fost împărțite în opt categorii: Lager blond, Lager special, Lager brun, Pale Ale, Ale brun, Bere de grâu, Bere specială și Bere de casă (Homebrew).Cinci dintre produsele „BEERMASTER BREWERY” au fost nominalizate. Ați câștigat două premii? Alexandru: Da. În anul 2016, "BEERMASTER 110 ALE" a fost nominalizat a fi cel mai bun din categoria sa(Ale Blond). Iar anul ăsta am fost declarați câștigători la două categorii din cele opt: Pale Ale(Ale Blond) cu BEERMASTER IPA.







Este într-adevăr un rezultat de echipă. În mare parte, muncitorilor care lucrează sub îndrumarea mea li se datorează victoria.Berea care a fost premiată am preparat-o sub conducerea lui Vitalie Cumurciuc (berar- șef). Am avut sentimentul că și eu eram parte din aceste premii prestigioase. Punctul meu de vedere este următorul: este minunat să fii recunoscut în această manieră și este bine pentru companie, dar, pe termen lung, cred că opinia consumatorilor obișnuiți care vin la berăria noastră este mai importantă. Vreau ca oamenii care au nevoie de berea noastră să revină la noi mereu. Ei sunt parte din inima mea. Sunt fericit pentru medaliile câștigate și e minunat pentru companie, dar fierbem berea, mai întâi și-ntâi, pentru consumatorii noștri.



Cui îi datorați acest succes, doamnă? Tatiana: Nu prea știu. Berea presupune același proces pentru toată lumea. Sunt aceleași patru ingrediente. În opinia mea, contează mult modul cum le folosim, îngrijindu-ne mereu de calitatea ingredientelor noastre – să fie curate, să corespundă întocmai standardelor și așa mai departe. Știu că există câteva lucruri asupra cărora ne concentrăm cu adevărat și încercăm să le urmăm cu strictețe. Prin ce ne deosebim? Mi-e greu să spun.Însă la sigur: am avut norocul să facem o bere bună și am fost și mai norocoși că a fost apreciată de juriul acelei importante competiții. Cu siguranță, aceasta ne motivează să tindem spre noi rezultate în viitor.



Care sunt caracteristicile generale spre care tindeți la obținerea tuturor tipurilor de bere? Paul: Prefer gusturile dintre cele mai alese. Pledez pentru un echilibru al gusturilor, dar să fie, în același timp, incitante. Cred că aceasta este ideea de ansamblu a berii artizanale: să fie incitantă, mai altfel decât berea obișnuită. Aceasta nu înseamnă întotdeauna să produci cea mai tare bere, ci, indiferent de stil, să încerci cu adevărat sa obții la maximum gustul ce ți-l dorești.Și să lucrezi, ca întotdeauna, și cu toate celelalte elemente componente ale berii. Mulți oameni își iubesc berile lor industriale omogene. Nu sunt întotdeauna îngrijorat de acest fapt, pentru că, deși berea mea ar putea avea mai mult zahăr rezidual, îl echilibrez cu hamei și celelalte elemente. Totuși, se întâmplă ca berea să nu fie dulce, dar cu siguranță ea nu este la fel de omogenă ca acele tipuri de bere cu care sunt obișnuiți mulți oameni în zilele noastre. Pe de altă parte, încerc doar să obțin mai multă aromă și gust, pentru a crea o bere echilibrată.



Ați dat lovitura cu cele mai bune Ale Blond și Ale Brun la „Beer of Moldova 2017”. Cum îți explici această performanță? Ce vrăjitorii faceți cu produsele pe care le fierbeți, de-i cuceriți pe consumatori? Vitalie: Din nou, cred că е ceea ce poate fi atribuit stilului „BEERMASTER”- lui nostru. Eu, din contra, uneori mă prind cu gândul că o bună parte din berea ce-o producem n-are gustul și echilibrul pe care mi le doresc și, în același timp, nu-mi pot explica întotdeauna de ce berea noastră iese în evidență. Sunt adesea uimit că le place foarte mult consumatorilor berea noastră. E adevărat, suntem foarte activi participând la concursuri. Aceasta întotdeauna a fost o parte a culturii noastre profesionale. Toată echipa ce-o avem de berari chiar e împătimită de această dorință, fiind mereu hotărâtă să participe la competiții. Poate ideea în sine de a face acest lucru ne mobilizează și devenim cu adevărat concentrați asupra producerii unei beri cât mai gustoase. Suntem o fabrică de bere cât se poate de cunoscută, dar nu dispunem de utilaj pentru determinarea calității producției ce-l au cele mai mari fabrici de profil. Ne lipsesc și alte multe lucruri ce le folosesc fabricile mari în scopul asigurării calității berii, încât irosim mult timp degustând și evaluând propria noastră bere. Încerc să-mi aduc echipa la fabrică o dată sau de două ori în săptămână și stăm, gustăm berea noastră proprie, discutăm ca să putem trasa direcțiile spre care urmăm să mergem în continuare. Nu contenesc nici o clipă să meditez: cum poate fi zămislită o bere mai bună? Am convingerea: dacă nu încerci să-ți faci producția mai bună, aceasta, până la urmă, va pierde din calitate. Dacă te ții morțiș de aceeași rețetă, mersul procesului îți degradează. Una dintre filosofiile mele majore este:mereu trebuie să încerci să faci mai bine. Mă folosesc de acest prilej pentru a Vă mulțumi că ne apreciați munca. Fie ca în anul 2018 să nu uitați să luați mereu cu dumneavoastră: bucuria, norocul și berea bună!



La Mulți Ani!



