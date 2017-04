„The Fate of the Furious” a bătut recordul de încasări pentru premiera unui film în China

„The Fate of the Furious”, cel de-al 8-lea episod al al celebrei saga de acțiune și curse de mașini „Fast & Furious”, a bătut recordul de încasări săptămâna aceasta în China, cu 446 de milioane de yuani în două zile de difuzare în cinematografe (aproape 65 de milioane de dolari), potrivit agenției chineze Xinhua.

'The Fate of the Furious' care s-a lansat pe ecrane la 12 aprilie a obținut primul său record în aceeași zi, cu încasări de 60 de milioane de încasări (8,7 miliaone de dolari), depășind precedentul ('Fast &Furious 7') care în aprilie 2015 a avut încasări de 52 de milioane de yuani (7,5 milioane de dolari).

Al doilea record l-a obținut la mijlocul săptămânii trecute, depășind suma obținută de o altă premieră 'Journey to the West: The Demonds Strike Back', care a avut încasări în ianuarie de 356 de milioane de yuani (circa 51,6 de milioane dolari), un record pentru un film de aventuri produs de studiourile din China.

Noul lungmetraj al seriei 'Fast &Furious' în regia lui F.Gary Gray, cunoscut pentru filme ca 'The Italian Job', îi are în distribuție pe deja veteranii francizei Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Jason Statham și Michelle Rodríguez.

Distribuției deja cunoscută li s-au adăugat Scott Eastwood și laureata cu Oscar Charlize Theron. Principala noutate o reprezintă Cipher (Charlize Theron), o enigmatică femeie care îl seduce pe Dom (Vin Diesel), patriarhul echipei, atragându-l în lumea crimei și determinându-l să-și trădeze vechii colegi.