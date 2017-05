Telefoane rezistente la apă: Cinci modele pe care le poți scufunda fără griji

Din ce în ce mai multe telefoane rezistente la apă apar pe piață, iar a avea un smartphone cu o astfel de funcție nu poate decât să se dovedească benefic.

Poate că n-ai avut până acum ghinionul să îți scapi telefonul în apă, dar sigur știi cât de șocant e să-i faci smartphone-ului o baie, mai ales atunci când nu are nevoie de ea și când nici n-o să fie mai bun după experiența asta.

Multe telefoane cedează atunci când ajung în apă, chiar dacă te grăbești să le arunci în castronul de orez. Tocmai de aceea, avem mai jos o listă de telefoane rezistente la apă, care s-ar putea dovedi mai mult decât utilă dacă neprevăzutul se întâmplă, scrie playtech.ro.

Samsung Galaxy S8 este cel mai nou flagship al sud-coreenilor și, păstrând tradiția instituită încă de pe vremea lui S5, smartphone-ul vine cu rezistență la apă, fiind certificat IP68. Asta nu este, însă, singura funcție importantă a telefonului. Datorită acestuia, te poți bucura de un ecran inovator, Infinity Display, cu raport de aspect de 18,5:9. Smartphone-ul are un procesor de 2,3+1,7GHz și 4GB de RAM, la care adăugăm și cei 64GB de spațiu de stocare. Nici camera nu e de neglijat, aceasta scoțând imagini perfecte cu ajutorul senzorului de 12MP.

Dacă am vorbit de S8, trebuie să vorbim și de predecesorul său, Samsung Galaxy S7, care a avut, de asemenea, rezistența la apă integrată între funcțiile sale. Acesta vine cu ecran curbat pe ambele margini, acesta având o diagonală generoasă, de 5,5 inci. Smartphone-ul are 4GB de memorie RAM și îți oferă și puterea de procesare a lui Exynos 8890, care rulează la 2,3+1,6GHz. Telefonul are o cameră principală de 12MP și o baterie de 3600mAh.

Sony Xperia XZ este certificat IP68 și IP65 și este un smartphone de nădejde, mai ales dacă vrei un telefon cu care să faci fotografii de calitate. Acesta are o cameră foto de 23MP și filmează 4K, iar camera foto pentru selfie-uri vine cu un senzor de 13MP. Smartphone-ul are un ecran IPS cu diagonala de 5,2 inci și rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, iar procesorul este un Snapdragon 820, de 2,15GHz + 1,6GHz. Telefonul are o capacitate a bateriei de 2900mAh.

Dacă ești în căutare de telefoane rezistente la apă, atunci Samsung Galaxy A7 (2017), ar putea fi smartphone-ul pe care ți-l dorești. Telefonul are un design premium care nu doar arată bine, ci te și scapă de probleme dacă ajungi cu device-ul la duș. Smartphone-ul are un procesor Exynos 7780, cu arhitectură octa-core, și care rulează la 1,9GHz. În plus, ecranul Full HD se îmbină perfect cu diagonala de 5,7 inci a panoului Super AMOLED.

O listă de telefoane rezistente la apă nu poate fi completă dacă nu vorbim și despre un smartphone cu design rugged. CAT S40 este tipul de telefon care nu te lasă la greu nici măcar în condiții extreme de lucru. Smartphone-ul are un procesor quad-core, de 1,1GHz, dar și 1GB de memorie RAM, în timp ce spațiul de stocare îți pune 16GB la dispoziție. Ecranul are protecție Corning Gorilla Glass 4 și poate fi folosit chiar dacă ai mâinile ude.