Tehnologia care aduce mai aproape relaţii la distanţă. Partenerii „se pot ţine de mână”

Cuplurile care sunt despărţite de distanţa mare se pot plimba, vizona filme împreună şi chiar îşi pot face masaje unii altora, folosind noua tehnologie. Cercetătorii de la Simon Fraser University (SFU) au creat o pereche de mânuşi interconectate numite Flex-N-Feel, relatează Science Daily.

Când degetele se flexează într-o mănuşă, acţiunile sunt transmise la partenerul de la distanţă purtând cealaltă mănuşă. Senzorii tactili ai mănuşii permit purtătorului să „simtă” mişcările.

Pentru a captura aceste mişcări, senzorii sunt ataşaţi la un microcontroller. Senzorii furnizează o valoare pentru fiecare flexare şi sunt transmişi cu ajutorul unui modul WiFi. Utilizatorii pot face gesturi intime cum ar fi atingerea feţei, ţinutul de mână şi îmbrăţişări.

Deocamdată, mănuşile sunt un prototip. Alte proiecte se concentrează pe împărtăşirea experienţelor, inclusiv o realitate virtuală care permite „privitul cu ochii” partenerului, iar altul permite utilizatorilor de a transmite vizual activităţile partenerului de la distanţă, numit Be With Me, scrie descoperă.ro.

De asemenea, cercetătorii studiază cum viitoarea generaţie de roboţi pot ajuta la unirea cuplurilor şi participarea împreună în activităţi.