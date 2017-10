Teatrul „Satiricus Ion Luca Caragiale”, invită la spectacol. Vezi repertoriul pentru sfârșitul lunii octombrie

Teatrul „Satiricus Ion Luca Caragiale”, invită toată lumea la spectacol. În acest sfârșit de octombrie vor fi jucate patru spectacole.

Duminică 15 octombrie: ANGAJARE DE CLOVN de Matei VIȘNIEC, începutul la ora 18.00

…Descoperim o altă faţetă, matură şi cumpătată, a regizorului Alexandru Grecu, căci spectacolul diferă esenţial de lucrările sale anterioare. Dinamismul, sonoritatea, explozia de culori şi teatralitatea afişată sunt înlocuite aici de tonul filozofic, maniera camerală, silenţioasă şi jocul actoricesc moderat, reprezentaţia având un pronunţat spirit umanist. Dacă e să facem o paralelă între arta teatrală şi pictură, am afirma că pânza artistică este realizată în tehnica rafinată a acuarelei, căci stările sufleteşti ale eroilor – bucurie, tristeţe, disperare, invidie, rivalitate, dispreţ, afectivitate etc. - alternează cu repeziciunea caleidoscopului, parcă suprapunându- se, trecerile disimulate eliminând stridenţele, iar ping-pongul dialogurilor / frazelor accentuând spontaneitatea jocului actoricesc.

În roluri sunt distribuiţi comicii reputaţi ai teatrului: Sergiu Finiti / Peppino, Jan Cucuruzac / Filippo şi Valeriu Cazacu / Nicollo. Toţi trei creează un ansamblu artistic de excepţie, lucrând aidoma vaselor comunicante şi asigurând o transparenţă emotivă fără precedent. Histrioni prin definiţie, ei nu-şi împart eroii, tradiţional, în comici veseli şi comici trişti – ei sunt, în primul rând, oameni, cu bune şi rele, participanţi fără voia lor la Circul Vieţii şi Morţii. Actorii satiriscieni uzează inimitabil registrul comic, liric şi dramatic, obţinând un coctail artistic „letal” din bunătate şi sarcasm, generozitate şi egoism, invidie şi compasiune, tandreţe şi cruzime, măsură şi nesimţire, maturitate şi infantilism etc. Eroii lui Sergiu Finiti, Jan Cucuruzac şi Valeriu Cazacu, sublimi şi infernali în acelaşi timp, păstrează în corpurile lor îmbătrânite sufletele unor copii speriaţi, abandonaţi de soartă, care, aidoma Regelui ionescian, mai vor aplauze la rampă, recunoştinţa publicului, maldăre de flori, succese răsunătoare, glorie… în sfârşit, o viaţă plină, alături de semenii lor.

Vineri 20 octombrie: CIULEANDRA de Liviu REBREANU, începutul la ora 18.00

Ciuleandra este un spectacol multidimensional: scene din memorie, scene din vis, scene proiectate se intersectează cu fabula propriu-zisă. (...) Stilul modal-evocativ care-i caracterizează îndeosebi pe interpreții rolurilor-cheie – Puiu (Valentin Delinschi), Faranga (Valeriu Cazacu), Mădălina (Ludmila Gheorghiţă), Ursu (Sergiu Finiti), mama Mădălinei (Lilia Cazacu) creează matricea unui destin comun. Toţi ei, într-un fel sau altul, sunt implicaţi în această crimă, deși făptaș e unul singur, Puiu, care nu se transformă într-un personaj respingător, fața nu i se acoperă de plăgi sau pete. El trebuie să plătească, prin forța destinului, nişte datorii. Poate ale vechiului neam de boieri, Faranga. În spectacol se evocă forţa destinului. Mesajele sânt transmise printr-un joc fin, simțire elevată, voci pătrunzătoare. Se face apel la formulele folclorice care nu sânt utilizate doar ca element etnografic, ci „puse” să funcționeze organic în fabula spectacolului.



Sâmbătă 21 octombrie: CERERE ÎN CĂSĂTORIE de Anton P.CEHOV, începutul la ora 18.00

Spectacolul are la bază două dintre piesele intr-un act ale marelui dramaturg rus Anton P. Cehov: „Ursul” şi „Cerere in căsătorie”. Regizorul Sandu Grecu a structurat această lucrare scenică de o asemenea manieră incat cele două piese formează un tot intreg, converg spre aceeaşi idee artistică, se completează şi se imbogăţesc reciproc. Scenografia spectacolului delimitează spaţiile scenice in care se derulează in paralel, alternativ, acţiunea celor două subiecte cehoviene. Prezentate in plan comparativ, cele două tandemuri - Natalia Stepanovna cu Ivan Vasilievici Lomov, pe deoparte, şi Elena Ivanovna Popova cu „ursul” Grigori Stepanovici Smirnov, de cealaltă parte, creează o suită de scene groteşti, insă nelipsite şi de un anume filon liric, propriu operei cehoviene.

Jocul actoricesc este dezinvolt, spumos, un pic şarjat, cu multe efecte umoristice care provoacă adeseori rasul degajat al publicului. Prezentat in premieră absolută pe 11 noiembrie 2009, de la primele reprezentaţii spectacolul „Cerere in căsătorie” se bucură de un succes notoriu la public, fiind primul dintr-un proiect mai vechi de a aduce pe scena Teatrului „Satiricus I.L.Caragiale” intreaga operă dramatică a marelui dramaturg rus.

Duminică 22 octombrie: MADE IN MOLDOVA! de Constantin CHEIANU începutul la ora 18.00

Interpretat de o echipă omogenă, mereu în vervă, generoasă de a confirma scenic inventivitate dramatică şi parodică, Made in Moldova e un spectacol de viziune, modern şi percutant (songurile brechtiene, descifrate de publicul secolului al XXI drept muzică rapp, dinamizează scenele- document-proces la maximum) de la accentul pus pe cuvânt până launisonanţă şi expresivitatea plastică a imaginilor. Semnificaţia tragicului depăşeşte sensul spaţiului de joc, vizând textul în profunzime. (…) Spectacolul lui Sandu Grecu e deasupra aşa-zisului realism al pozitivităţii, iar modul de implicare directă a interpreţilor în arhitectonica textului demonstrează cu prisosinţă că existenţa socială nu poate fi ruptă din contextul existenţei particulare. Metafora montării se suprapune pe duritatea textului, producând devieri de sensuri şi modificări de structuri în tipologia personajelor. Important mi se pare în acest spectacol disponibilitatea interpreţilor de a vibra şi de a răspunde la semnele întregului: în pofida mesajului publicistic piesa lui Constantin Cheianu e o veritabilă dramă socială.