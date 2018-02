Svetlana Sainsus, despre suma pretinsă de RISE Moldova, pentru ca reportajul să nu fie publicat

"Am fost contactată pe Telegram de către o persoană pe care o cunosc, a cărei rudă, în așa mod, a achitat și nu i s-a scos reportajul. Ea mi-a spus că face legătura cu persoana potrivită de la RISE și mi-a propus că dacă achit 20 de mii de euro, mâine nu apare știrea. Recunosc că nu am vorbit direct cu cineva de la RISE.

Am spus din start, nu am de gând să achit. Eram șocată că persoana pe care o cunosc îmi spune asta, mă gândeam că poate e vreo verificare. Doar din interes am întrebat. Și mi-a spus suma de 20 de mii de euro. Era cu mine, mă punea pe stop și făcea legătura și a spus că dacă și 15 mii de euro plătesc, mâine nu o sa apară. I-am spus că nu am de gând să plătesc. Apoi mi-a spus "da știți că deja chiar dacă plătiți, ei au spus că este prea târziu, trebuia să acționați atunci, când au venit la voi în cabinet". Este doar o convorbire", a declarat Svetlana Sainsus, însă a spus că nu poate demonstra dacă este adevărat, pentru că i s-a comunicat acest lucru de către o persoană de legătură.

Confondatoarea caritate.md a spus însă că, cel puțin pentru moment, nu mai vrea să se ocupe de caritate. "Gata, Svetlana Sainsus nu-i. Estafeta, altcuiva".

Aceasta a declarat că va acționa în judecată RISE Moldova pentru defăimare.