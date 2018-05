Sute de vinuri cu Indicație Geografică Protejată delectate în cadrul celei de-a II-a ediție a Festivalul oeno-gastronomic „DeVin&DeGust”

Regiunea IGP „Codru” - „Castel MIMI”, „Chateau Vartely”, „Doina Vin”, „Agrici Wine”, „Wine International Project (Garling)”, „Migdal – P”, ”Mileștii Mici”, ”Ever Vin”, ”Maurt”.

Regiunea IGP „Ștefan Vodă” – ”Vinăria Purcari”, ”Timbrus”, ”Rădăcini”.

Regiunea IGP „Valul lui Traian” – ”Bostavan”, ”Mold-Nord”, ”Vinăria din Vale”, ”Fautor”, ”DK Intertrade”

Regiunea IGP „Divin” – ”Bardar”, ”Barza Albă”.

Asociația Micilor producători de vinuri: ”Dealul Morii”, ”Mihai Sava”, ”Equinox”, ”Iurco Nicolae”, ”Gogu Winery”, ”Vinăria Nobilă”.

Standurile vinificatorilor au fost vizitate de aproximativ 4000 de localnici, oaspeți și turiști de peste Prut, care au degustat vinurile și au cumpărat, de asemenea, aproximativ 2000 de sticle cu băutură bahică. Iar pentru a populariza Festivalul Castanilor, Primăria orașului Ungheni a oferit oamenilor sute de pachete cu castane prăjite. Pe alee s-au vândut și lucrări ale meșterilor populari.

Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului: ”A doua ediție a Festivalului „DeVin&DeGust” a fost organizat pentru a promova, în primul rând, vinurile de calitate cu IGP. Ne bucurăm pentru continuitatea evenimentului și pentru că a luat o asemenea amploare, Și în această ediție am propus și asocierea corectă și sănătoasă a vinurilor cu bucatele tradiționale din regiune, acesta fiind și laitmotivul festivalului. De asemenea, în cea de-a doua ediție Vinul Moldovei s-a asociat cu partenerii din regiune, cum este Primăria Ungheni pentru a extinde și în regiuni interesul față de vinul de calitate îmbuteliat. Festivalul „DeVin&DeGust” face parte dintr-o listă de activităţi al Oficiului Național al Viei și Vinului privind popularizarea consumuliui conștient și moderat a Vinului Moldovei.”

Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni: ”Este o idee mai veche a noastră, a unghenenilor, de a organiza un eveniment special la Ungheni, consacrat faimoasei noastre Alei de Castani. Și iată că ideea s-a materializat acum, prin acest eveniment. Unghenenii sunt foarte mândri de Aleea noastră de Castani: este una din cele mai lungi alei de castani din Europa. Am vrut să organizăm un festival, dar nu unul obișnuit, ci un festival – platformă, o scenă în aer deschis, unde să promovăm evenimente de amploare națională. Un eveniment grandios – cea de-a doua ediție a Festivalului DeVin&DeGust, are loc astăzi și suntem mândri că se petrece la noi”.

Petru Lițiu, Consulul României la Ungheni: ”De când am fost acreditat în RM ca diplomat, mi-am întărit convingerea că vinul face parte din viața, din cultura, din tradițiile acestui neam. Așa se explică și faptul că Moldova are cele mai mari galerii subterane din lume, are cele mai mari colecții de vinuri din lume – colecția de aur, cu care a intrat în Cartea Recordurilor. Mesajul meu pentru producători este următorul: păstrați calitatea tradițională a vinurilor moldovenești. În acest fel vă veți păstra respectul pe care l-ați câștigat, vă veți păstra un blazon strălucitor de excepție”.

Speranța State, studentă, Iași, România: „Am rămas plăcut surprins să descopăr o hartă diferită a Moldovei, una vitivinicolă. Îmi place cum arată ea. Am aflat unde sunt concentrate vinurile noastre de calitate și, grație acestui festival, m-am bucurat nespus să știu că se pune un mare accent pe calitatea produsului. Sincer, nu știam că avem în Moldova patru regiuni IGP recunoscute la nivel european. Acest eveniment ar putea deveni o atracție turistică pentru noi, cei care vizităm Republica Moldova. Astfel, aflăm și despre cea mai mare bogăție a țării”.

Pentru a populariza consumul corect al vinului de calitate, Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) a organizat master class-uri dedicate pentru vizitatori. Aceștia au învățat despre caracteristicile vinurilor din diferite regiuni cu IGP, precum și asocierea acestora cu gastronomia locală, în cadrul a patru masterclass-uri prezentate de experții ONVV, precum și câțiva bucătari renumiți. Pe scena festivalului au urcat artiștii: colectivul etno-folcloric ”Plăieșii”, Vasile Lupu, colectivul de dans ”Unghenenii”, orchestra ”Bravisimo”, ansamblul de acordeoniști din Ungheni, ansamblul ”Struguraș”, ansamblul folcloric ”Țărăncuțele”, Veronica Lupu, Nicolae Paliț, Pasha Parfeni, Geta Burlacu și Petru Hăruță, Formația ”Etno Republic” și Dj Marcus Lawyer.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria orașului Ungheni, în cadrul Festivalului Castanilor cu suportul Partenerului Strategic: Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Obiectivul festivalului „DeVin & DeGust” de a pune în valoare potențialul oeno-gastronomic al regiunilor cu Indicație Geografică Protejată, sporind notorietatea brandului de țară Vinul Moldovei și a vinurilor de calitate cu Indicași geografică Protejată dar și cultura specifică fiecărei regiuni. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, Asociațiile viti-vinicle IGP „Codru”, „Ștefan Vodă”, „Valul lui Traian” și Asociația Producătorilor de Brandy și Divin.