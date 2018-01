Sute de jocuri care ascultă ce urmăresc utilizatorii la televizor au fost descoperite în Google Play

Astfel, aplicaţiile „ascultă” semnale audio şi identifică ulterior reclamele, serialele TV şi filmele. Acestea cer permisiunea de a folosi microfonul, dar mulţi utilizatori o acordă fără a citi cu atenţie despre ce este vorba. Mai mult, potrivit unui expert, modul în care este descris procesul este înşelător.

Fondată în 2013, Alphonso este specializată în „TV retargeting”. După ce colectează informaţiile, firma le trimite utilizatorilor de dispozitive mobile cu Android reclame personalizate pe baza conţinutului TV consumat.

Alphonso are un parteneriat şi cu Shazam, populara aplicaţie cumpărată recent de Apple. Firma trimite semnalele audio către serviciul de recunoaştere a melodiilor, care apoi le identifică şi le retrimite, contracost, la Alphonso. Astfel, cineva care se uită la „Keeping Up with the Kardashians” şi are pe telefon un joc care include tehnologia ar putea primi reclame la produse cosmetice.

Unele dintre jocurile care folosesc tehnologia firmei sunt disponibile şi în App Store.

Puteţi vedea care aplicaţii folosesc tehnologia căutând „ alphonso automated ” sau „ alphonso software ” în magazinele virtuale.