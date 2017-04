Sunt mortale. Trei zodii de femei fantastice

Femeile fantastice exista. Nu sunt doar personaje din filme de fictiune, ci sunt reale si, cu putin noroc, ai sanse sa le intalnesti. Sunt curajoase, ambitioase, dar in acelasi timp blande si extrem de frumoase. Suna bine, nu-i asa?



Iata care sunt cele trei zodii care dau adevarate amazoane:

Fecioara



Fecioara e neinfricata, dar in acelasi timp este calda si senina. E dominanta, dar nu la modul dur, suparator. Te lasi din placere subjugat de farmecele sale, te lasi condus de forta sa. Femeia Fecioara este vesnic invingatoare, iar cei care ii sunt in preajma se molipsesc de succesul sau. Din punct de vedere fizic, este de o frumusete deosebita, chiar daca aparent e rece sau severa. Pe masura ce o cunosti, ajungi sa o adori.

Rac



Lasa-te pe mainile unei femei Rac si vei avea parte de o viata ca in Paradis. Felul in care isi trateaza partenerii o face o adevarata femeie fantastica. Este frumoasa, iubitoare, puternica si dornica mereu sa dea tot ce e mai bun pentru cel care o are alaturi. Si care barbat nu isi doreste o astfel de femeie, care sa il intampine cu un zambet larg dupa o zi grea, care sa il imbratiseze cu caldura si sa il admire. Femeia Rac este incantatoare atat prin inocenta ei, cat si prin misterul de care se inconjoara.



Sagetator



Practica si dominanta, nu poate cadea in capcanele pe care i le arunca viata. E convinsa ca ceea ce face si ceea ce spune este corect pentru ca nu are cum sa greseasca. Si, culmea, cam asa si e. Are un suflet mare, e generoasa, e ambitioasa, e determinata si uraste compromisul. Are o frumusete divina, este eleganta, dar in acelasi timp are si o alura usor masculina, care ii defineste trasatura de amazoana. Este foarte vesela si timpul alaturi de ea este nepretuit. Are darul sa fie sotia, amanta si mama perfecta, scrie elehoroscop.ro