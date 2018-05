Sugestiile de prietenii propuse de Facebook, folosite de grupările teroriste pentru a înlesni eforturile de recrutare

Potrivit algoritmilor Facebook, orice persoană care are în lista de contacte unul sau mai mulţi „prieteni” comuni, împarte cu tine interese comune sau frecventează anumite locaţii pe care şi tu le vizitezi, poate fi propusă ca sugestie la secţiunea „People You May Know” pentru adăugare în lista de prieteni.