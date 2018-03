Subiectul „promovării femeii” a adus polemici în Parlament: „Femeia este egalată cu o sumă de bani”

„Dacă există într-adevăr ideea de a promova femeile în politică, de ce nu veniți în acest proiect cu micșorarea pragului electoral pentru partidele care vor promova femeile. De exemplu, mai mult de 50% să fie femei în primii 10 candidați care vor fi pe listele de partid”, a declarat Zotea.

Democratul raportor, Sergiu Sîrbu, i-a răspuns că ceea ce ține de pragul electoral, este responsabilitatea îi vine CEC. „Ce ține de pragul electoral este un alt concept”.

Zotea a mai venit cu unele acuzații că prin femei, partidele ar câștiga bani. „Din proiectul cu care ați venit dumneavoastră reiese că unicul mijloc de a promova femeile în politică este prin alocarea acestor bani. Femeia este egală cu o sumă de bani”, susține liberala.

În replică, Sîrbu a declarat că femeia nu poate fi cumpărată. „Îmi pare rău că admiteți astfel de ipoteză. Această ipoteză este una greșită, o concluzie greșită, îmi pare rău că nu citiți atent conceptul proiectului de lege. Este o metodă de promovare. Această susținere financiară vine direct la Partid, dar nu la un candidat femeie”.

Liberala Alina Zotea nu s-a lăsat bătută și a mai venit cu o acuzație. „Domnul Sîrbu, dumneavoastră ați spus că femeia nu are preț. Tocmai în acest proiect i-ați pus un preț femeii. Nu știu cine vă face proiectele dacă dumneavoastră nu cunoașteți ce scrie în proiect. „Finanțare pentru partide pentru promovarea femeii – 10%”. Exact ce ați spus dumneavoastră, un preț pentru femei. Să vă fie rușine”.

Sergiu Sîrbu a afirmat că prin acesta acuzații, Alina Zotea manipulează opinia publică.

De aceeași opinie cu Alina Zotea a fost și liberalul Lilian Carp. Acesta a venit cu propunerea să fie promovate femeile la nivel național, dar și la nivel local. „Cu adevărat, dintr-o parte ar părea că venim condițiile pentru femei de a candida, dar totuși o să ne oferim la cele 3% care se oferă partidele politice proporțional cu numărul de femei alese în funcție de deputat în Parlament în circumscripțiile uninominale. Ceea ce este prea puțin, și nu vorbim despre numărul procentajului, dar ce facem cu femeile care candidează în funcțiile de consilieri, de primari și așa mai departe. Noi trebuie să promovăm și funcțiile locale. Dacă luăm fiecare raion, noi găsim câte 25-30 de femei. De aceea consider oportun de avea un anumit procent și pentru partidele care promovează femeile și în funcții locale”, a precizat Carp. Sergiu Sîrbu a apreciat propunerea liberalului și a spus că va discuta acest amendament pentru lectura a doua.

Deputata PPEM Mihaela Spătaru a venit cu propunerea ca să fie alocate din buget nu 3 procente, dar 30 la sută, iar din acești bani să fie promovați și tinerii. „Noi vorbim de 3% pentru partidele care au promovat femei în Parlament. 3 la sută este doar o bifă. 3 la sută nu vor convinge niciun partid. Noi am discutat acest proiect la platforma femeii deputat din parlament. Am discutat atunci o propunere care a răsunat de mult timp, despre alocarea a 30 la sută din buget. Acum am să il susțin pe domnul Carp, pentru că noi avem necesitatea de a susține femeia la nivel local. Și nu doar egalitatea de gen, dacă vorbim de modernizarea clasei politice, trebuie să promovăm și tinerii la nivel local. Și acum acești 30 la sută trebui să fie repartizați astfel: 10 la sută pentru partidele care promovează femeile în funcția de deputat și 10 la sută la nivel local. Și alți 10 la sută care sunt repartizați pentru partidele care promovează tinerii – 5 la sută la nivel național și 5 la sută la nivel local”. Sergiu Sîrbu a spus că va iniția un amendament pentru lectura a doua.

Tot la acest subiect, comunista Inna Șupac a atras atenția că în cadrul membrilor Biroului Permanent al Parlamentului fac parte doar trei femei, care niciuna nu a aparține Partidului Democrat. „Din ideea pe care o încercați să promovați, reiese că contribuabilii trebuie să plătească în bugetul partidelor, în contul domnului Plahotniuc, domnului Iurie Leancă și domnului Andrian Candu ca președintele Parlamentului, ca domnii respectivi să promoveze femeile în Parlament și în politică în genere. Dumneavoastră credeți că nu este nevoie să obligăm partidele să promoveze femeile, dar să nu le plătim pentru asta?”, a precizat Șupac.

Democratul Sîrbu i-a reproșat lui Șupac că uită că PCRM este al doilea partid după nivelul de finanțare la bugetul de stat și primesc aproape 10 milioane de lei pe an. „Întrebarea dumneavoastră nu ține de acest proiect de lege, noi modificăm legea partidelor la nivel de finanțare. Apropo, nu se majorează pentru cota de finanțare”.

În replică, Șupac a spus că PCRM nu a avut niciodată nevoie de legi pentru a promova femeile în politică. Potrivit Innei Șupac, organizații de femei nu susțin acest proiect. Mai mult, sistemul de vot mixt ar fi pus cruce pe cotele de gen, mai susține comunista. „Situația se va înrăutăți, deoarece femeile vor continua să fie în capătul listelor de partide guvernare, iar partidele vor mai primi și bani”. Șupac i-a sugerat lui Sîrbu să revină la textul inițial al proiectului din 2016, unde se prevedea ca pe listele electorale după fiecare a cincilea candidat să se regăsească minim două femei. Sîrbu i-a sugerat să vină cu un amendament în acest sens.

Valentina Stratan, deputată din partea PD-ului, i-a luat apărarea lui Sergiu Sîrbu. „Eu, în calitate de autor, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui proiect și pentru faptul că de-a lungul anilor ați fost foarte sensibil la această noțiune de gender și ați demonstrat că sunteți un parter în acest proiect”. Stratan a venit cu o rugăminte din partea societății civile, care propune creșterea ponderii alocațiilor pentru partidele care promovează femeile în politică, dar și a tinerilor. Sîrbu a spus că va examina pentru lectura a doua.

În aceste discuții a intervenit și comunista Elena Bodnarenco, care spune că promovarea femeilor în schimbul banilor miroase a corupție. Sîrbu se apără și afirmă că regretă că Bodnarenco schimbă accentele de a echivala femeile cu banii.

Proiectul de lege a fost votat în primă lectură în Parlament de majoritatea deputaților.

UNIMEDIA precizează că prin acest proiect Partidul Democrat vrea modificarea articolului 27, aliniat I din legea cu privind partidele politice. Potrivit acestuia, „partidele politice au dreptul să primească anual finanţare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, în baza unui regulament aprobat de aceasta. Cuantumul alocaţiilor pentru acest scop se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile bugetului de stat, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, şi se distribuie după cum urmează:

a) 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile parlamentare;

b) 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile locale generale”, se arată în articolul 27, aliniat I.

PD comasează subpunctele a și b și propune un procentaj de finanțare de 87%. În același timp, în inițiativa legislativă, democrații propun ca să fie alocat 10% din buget pentru formațiunile care promovează femeile în politică.

Partidele politice care vor respecta cota de cel puţin 40% de candidaţi femei înaintaţi în circumscripţiile uninominale vor beneficia de o majorare a suportului bugetar de cel puţin 10% din suma alocată pentru anul bugetar respectivului partid şi de un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidat femeie ales în circumscripţia uninominală conform legislaţiei privind partidele politice şi procedurii stabilite de Comisia Electorală Centrală.

De asemenea, PD-ul propune să se aloce 3% din bugetul subvențiilor, partidelor politice proporţional cu numărul de femei alese în funcţia de deputat în Parlament pe circumscripţii uninominale.

Regulamentul privind finanţarea partidelor politice, inclusiv metodologia de calcul va fi aprobată de către Comisia Electorală Centrală. Cuantumul alocaţiilor pentru acest scop se va aproba în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile bugetului de stat, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie.