Sturza: Moldova are nevoie de o curățare pe criterii morale și etice. „Nu un Dodon durdușel și frumușel”

Țara are nevoie de o purificare a actualei clase politice, iar răspunzători de eșecurile Moldovei sunt elitele și nu simplii cetățeni. Declarațiile au fost făcute de fostul premier al Moldovei, Ion Sturza, într-un interviu oferit cu ocazia celei de-a 26-a aniversări de la proclamarea independenței pentru Europa Liberă.

Fostul demnitar de stat este de părere că „Țara aceasta are nevoie de un catharsis, de o curățare pe criterii morale și etice. Eu aș prefera ca următorii conducători ai noștri să fie săraci, dar cinstiți, pentru că este total amoral, și asta o vorbește un om bogat relativ, care are o prosperitate, este total amoral astăzi să ieși în fața oamenilor și să le povestești despre cât de bine ei vor trăi, că trebuie să mai rabde încă zece ani de zile, cum a spus recent dl prim-ministru, că pensia de 700 de lei sau salariul de 2000 de lei este OK și noi vă facem drumuri și, în același timp, acest mod de viață exorbitant – avioane private, cluburi de noapte, ceasuri de sute de mii și alte lucruri. Și ei încă mai au tupeul să discute vestimentația unor bieți opoziționiști care sunt mai sfinți decât Maica Tereza? Deci, tupeul ista…".

„Avem nevoie de lideri care sunt săraci, dar cinstiți. Într-o țară săracă și cu multiple probleme sociale, anume acest tip de politicieni cred că vor fi următorii care vor guverna țara asta. Nu un Dodon durdușel și frumușel, cu case de milioane, cu concerte de milioane, cu nu știu ce apucături de burjua, nu el; cred că alții. Dacă lucrurile însă vor merge în direcția în care merg astăzi, când așa-numiții proeuropeni sunt obsedați de a distruge forțele de opoziție pe care eu, personal, le simpatizez și consider că sunt acei care poate o să vină cu o purificare reală, nu cu discuții, atunci vom fi martorii unei victorii zdrobitoare a stângii pro-ruse. Zdrobitoare, constituționale… ”, a mai precizat acesta.

Ion Sturza a ținut să dea și o replică publică celor care învinuiesc moldovenii că nu voteză așa cum trebuie: „Să vedem cum au votat oamenii pe parcursul acestor 26 de ani. Au dat posibilitate la toți să guverneze – la frontiștii de la începutul anilor ’90, la agrarienii semicomuniști, semi-de-piață, la democrați în ’98, au revenit pe urmă comuniștii, în 2009 i-au măturat, pur și simplu, au venit democrații… Deci, nu putem să spunem că nu au fost tentativele oamenilor. Toți au eșuat de a aduce un proiect de țară cât mai coerent”.

În același context, Sturza a mai adăugat că noi nu avem o clasă politică: „Care clasă politică? Că noi nu avem clasă politică, cu mici excepții, pe care nici nu aș fi vrut astăzi să le nominalizez, noi nu avem politicieni profesioniști, care au grijă chiar de profesia lor de a fi politician…