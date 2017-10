Studiourile Universal amână lansarea noului film din seria 'Fast & Furious' până în 2020

Studiourile Universal au anunțat că viitorul film, cel de-al 9-lea, din celebra serie 'Fast & Furious', nu va avea premiera în 2019 cum era prevăzut și că amână lansarea până în 2020, potrivit publicației de specialitate Variety, citată de agerpres.

În schimb următorul și cel de-al 10-lea episod din acest thriller de acțiune și urmărire cu mașini nu a suferit nicio modificare de programare și va fi lansat în 2021.

Al 8-lea lungmetraj al seriei intitulat 'The Fast and the Furious', care a avut premiera în aprilie și în care au jucat Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne 'The Rock' Johnson și Jason Statham, a avut încasări în întreaga lume de 1,239 miliarde de dolari, potrivit site-ului de specialitate Box Office Mojo.

De asemenea, filmul a bătut recordul de cea mai bună premieră din toate timpurile, cu încasări în întreaga lume de 542 milioane de dolari în weekendul de debut pe marile ecrane.

În total, cele opt filme ale seriei 'Fast & Furious' au avut încasări de 5,135 miliarde de dolari.

Universal a anunțat anul acesta că preconizează și un film derivat din această saga, un așa-numit 'spinoff', care s-ar axa asupra personajelor interpretate de Dwayne 'The Rock' Johnson și Jason Statham, însă proiectul se află într-o fază foarte prematură de dezvoltare.

'Fast & Furious' s-a aflat anul acesta în centrul atenției și după declarațiile actriței Michelle Rodríguez, una din figurile emblematice ale seriei, care a cerut ca viitoarele filme să ofere mai multă pondere personajelor feminine, în caz contrar amenințând că abandonează proiectul.