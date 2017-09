Studenţii în primul an, din Republica Moldova, au venit la Galaţi cu zacuscă, hrişcă şi jucării de pluş

Zeci de studenţi în primul an din Republica Moldova au ajuns în Campusul Universităţii Dunărea de Jos (UDJ), din Galaţi, şi au adus cu ei bagaje pline cu mâncare şi jucării de pluş. După şapte ore de călătorie, studenţii, emoţionaţi şi obosiţi, au fost întâmpinaţi de colegii lor mai mari.

În campusul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi au ajuns, joi seara, transmite Mediafax, primii studenţi basarabeni, din primul an. După o călătorie de şapte ore, bobocii au coborât din maşină obosiţi şi emoţionaţi, mai ales că pentru mulţi dintre ei aceasta a fost prima călătorie în străinătate, departe de familie, motiv pentru care au adus din Republica Moldova numeroase lucruri personale.

„Mi-am adus lenjerie de pat, pătură şi perna personală. Nu mă despart de pernă niciodată. Am avut-o patru ani în liceu, acum am adus-o şi în cămin. Sunt studentă la Jurnalism, este un domeniu care mă intrigă şi asta mă atrage. Bineînţeles că am emoţii, este firesc, încep un an nou de studii, persoane noi, nu cunosc pe nimeni. Am speranţă că totul va fi bine”, a povestit Doina Hristescu.

Autocarul care a sosit la Galaţi era încărcat de bagaje, multe cu mâncare adusă de studenţii de peste Prut.

„Am bagaje pline cu mâncare, de plăcinte şi zacuscă, dar şi conserve, hrişcă, tot ce este necesar. Am emoţii puţin dar sper să mă descurc, sunt departe de casă şi până o să mă împrietenesc cu alţii este cam greu. O să mi fie dor de casă, de fratele meu, e ceva cu totul nou pentru noi”, a povestit Cristina Verdeş, studentă.

La rândul ei, o studentă în primul an la Facultatea de Chimie Alimentară plecată pentru prima dată departe de părinţi a adus la Galaţi un iepuraş. Ea le-a povestit colegilor din cameră că animalul de companie l-a primit cadou din partea prietenilor chiar înainte de plecare.

„Este o amintire pentru mine, este ceva mai personal, mai sentimental, mai al meu”, s-a confesat Alina Brânca.

Noii veniţi au fost aşteptaţi de reprezentanţii Ligii Studenţilor Basarabeni de la UDJ. Aceştia au organizat transportul tinerilor iar voluntarii au cărat bagajele din autocar în camerele de cămin.

„Vă rog să staţi aici şi să vă apropiaţi câte patru la intrarea în căminul H, în partea asta. Cât o să staţi, o să vă familiarizaţi cu ghidul bobocului iar noi ne vom ocupa de cazarea dumneavoastră”, a explicat preşedinte Ligii Basarabenilor, Sergiu Bodlev.

Zilele următoare la Galaţi vor ajunge şi alţi studenţi din Republica Moldova. La Universitatea Dunărea de Jos sunt peste 500 de studenţi basarabeni, dintre care 120 sunt în primul an.

Campusul studenţesc al UDJ are 2.800 de locuri.