(Stop cadru) Mariana Marin: Cea mai mare izbândă a noastră este că am reușit să păstrăm pe manualele noastre sintagma limba română

Președintele Asociației generale a învățătorilor, doctorul în pedagogie, conferențiarul universitar, Mariana Marin, a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA despre importanța de a cunoaște limba română în Republica Moldova.

„În 1989, noi am trăit o experiență superbă, am obținut lima română, grafie latină. Cea mai mare izbândă a noastră este că am reușit să păstrăm pe manualele noastre sintagma limba română. Este de-a dreptul admirabilă această izbândă, în caz contrar aceasta ar putea fi cea mai mare greșeală pe care cineva ar putea să o facă. Poți să spui unui copil că la noi este limba moldovenească, dar atâta timp cât pe manuale e scris limba română, atât. Nouă nu ne revine decât să veghem, să fim de strajă și să nu permitem nimănui această nedreptate”, a precizat Mariana Marin.

De asemenea, dânsa s-a referit și la experiența din Parlamentul European, Bruxelles: „M-a făcut să înțeleg că trebuie să existe un respect, acolo deputații, demnitarii europeni își iau documentele traduse în limba lor, dar ei se obligă, se responsabilizează să învețe și limba franceză sau engleză.”

În context, a vorbit și despre predarea istoriei române în școlile din Republica Moldova: „Un profesor de istorie, nu poate trăda, altfel ești un profesor de legende, balade, dacă tu profanezi istoria adevărată.”

UNIMEDIA amintește că în anul 2013, Curtea Constituțională a declarat limba oficială a statului, limba română. Cu toate acestea președintele Igor Dodon susține că limba oficială a Republicii Moldova este cea „moldovenească”, aceasta fiind și limba sa nativă