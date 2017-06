Staţiunea Slănic Moldova va fi readusă la viaţă de artiştii din Brazilia

Artiştii brazilieni vor crea, timp de o lună, lucrări inspirate de istoria, geografia şi tradiţiile staţiunii din judeţul Bacău.

Proiectul este iniţiat şi coordonat de artista Alina Georgiana Teodorescu, născută în localitate şi cu studii la Milano şi Londra, care după ce a expus în Marea Britanie, Liban, Thailanda, China, Brazilia şi Grecia, şi-a propus să încurajeze creaţia contemporană şi schimbul internaţional şi acasă, prin implicarea publicului în practici artistice ce au ca subiect natura. Prima ediţie a programului de rezidenţă se numeşte "Sursa" şi are drept motto un citat al biologului marin american Sylvia Earle: "No blue, no green" – "Fără albastru nu există verde".