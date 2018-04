Start înregistrării candidaților pentru alegerile locale din Chișinău: Care sunt condițiile de participare

Organul electoral are la dispoziție șapte zile din momentul depunerii actelor pentru a decide cu privire la înregistrarea fiecărui candidat.

Consiliul electoral de circumscripție va accepta actele până pe 19 aprilie curent, ulterior va începe campania electorală propriu zisă.

Pub

Potrivit noilor cerințe legislative, candidații la alegerile locale din data de 20 mai, la înregistrare, vor trebui să depună certificate de incoruptibilitate. Dar, conform deciziei CEC, consiliile electorale de circumscripție pot primi documentele candidaților fără un certificat de incoruptibilitate. Comisia Electorală Centrală însăși va solicita Autorității Naționale pentru Integritate acest document.

Menționăm că pretendenții la funcția de primar care vor candida independent vor trebui să colecteze și să depună suplimentar 10 mii de semnături.

Potrivit Codului electoral, pentru înregistrarea candidaţilor, consiliilor electorale de circumscripţie li se prezintă, cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, următoarele documente:

a) procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea candidatului (listei de candidaţi întocmite conform prevederilor art. 79 şi 126);

b) listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului independent;

c) datele biografice ale candidatului;

d) declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;

e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;

g) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validată;

h) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3);

i) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;

j) copia de pe actul de identitate al candidatului.

De notat că începând de mâine, Consiliul electoral de circumscripție din municipiul Bălți va începe să accepte documentele candidaților pentru a-i înscrie în cursa electorală.