Standul Republicii Moldova la „China Food and Drink Fair 2017”, luat cu asalt de către amatorii de vinuri

După succesul înregistrat recent la evenimentul european „ProWein 2017”, Vinul Moldovei cucerește consumatorii asiatici la expoziția specializată „China Food and Drink Fair 2017”, care se desfășoară la Chengdu (China), între 23-25 martie 2017.

În prima zi a expoziției, vizitatorii, într-un număr impresionant, au luat cu asalt standul Republicii Moldova pentru a degusta cele 180 de tipuri de vinuri și divinuri prezentate de 24 de companii reunite sub brandul de țară „Wine of Moldova. A Legend Alive”: Cricova, Suvorov Vin, Tomai Vinex, Vinuri de Comrat, Imperial Vin, Basavin, Maurt, Carpe Diem, Vinăria din Vale, Chateau Vartely, Et Cetera, Bostavan, Purcari, Wine International Project, Mold Nord, Migdal-P, Dk-Intertrade, Asconi, Bravo Wine, Unicorn, Doina Vin, Fautor, Castel Mimi, Alianța Vin. Cît importatorii, atît și distribuitorii chinezi s-au arătat interesați de produsele noastre, vinificatorii moldoveni reușind deja să stabilească circa 350 de noi contacte de afaceri pentru viitoare comenzi și colaborări.

Ieri, în cadrul CFDF delegația din Moldova a organizat un masterclass cu degustare de vinuri, moderat de către Fongyee Walker,Master of Wine și important formator de opinie în domeniu din China. Astăzi amatorii de vinuri sunt așteptați la standul „Wine of Moldova” pentru un nou eveniment interactiv cu degustare, moderat deGheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului.

Adevărate cozi se formează la ghișeul care oferă participanților „vizite de la distanță” prin galeriile vinicole subterane ale țării noastre și la 6 vinării, utilizând tehnologia „realității virtuale” (prin purtarea ochelarilor speciali).

Presa specializată va reflecta pe larg prezența Vinului Moldovei la „China Food and Drink Fair 2017”, directorul ONVV Gheorghe Arpentin fiind solicitat să ofere interviuri pentru rețele de televiziune importante, printre care LeWine.TV si Ipheng.TV.

Fondat în 1955, CFDF este cel important târg din China specializat în băuturi și produse alimentare, având și cele mai îndelungate tradiții. În fiecare primăvară și toamnă evenimentul întrunește, pe o suprafață de peste 128.000 de metri pătrați, aproximativ 3.000 de expozanți din 40 de țări și peste 300.000 de vizitatori.

China reprezintă una dintre piețele-țintă pentru Vinul Moldovei, piață pe care se atestă o creștere constantă a exporturilor. În 2015 volumul exportului de vin a constituit circa 1,2 mln litri, ceea ce reprezintă o creștere de 104% în raport cu anul 2014. În anul 2015, în China au exportat 28 companii vinicole (20 de companii în anul 2014). Pentru anul 2017 ONVV își propune implementarea unui plan de activități care să permită explorarea oportunităților pentru vinării. Participarea țării noastre la eveniment este organizată și finanțată de Oficiul Național al Viei și Vinului, cu susținerea partenerului strategic de dezvoltare, Proiectul de Competitivitate din Moldova, implementat de USAID și Guvernul Suediei.